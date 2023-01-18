Tiyatro Gösterisi İlçelerde Miniklerle Buluşacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Hayrettin Güngör öncülüğünde şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda çocukların ara tatillerini daha eğlenceli ve verimli şekilde değerlendirmelerine katkıda bulunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde Göksun, Ekinözü, Andırın ve Çağlayancerit millet konaklarında ‘Adım Empati’ adlı tiyatro gösterisini ücretsiz olarak miniklerle buluşturacak.

Tüm Çocuklar Davet Edildi

Etkinlik takvimi kapsamında ‘Adım Empati’ adlı çocuk tiyatrosu ilk olarak 21 Ocak Cumartesi günü Göksunlu minikler için perdelerini açacak. Göksun Millet Konağı’nda sahnelenecek tiyatro gösterisi saat 13.00’da başlayacak. Gösteri, 22 Ocak Pazar günü ise saat 13.00’da Ekinözü Abdurrahim Karakoç Millet Konağı’nda çocuklarla buluşacak. ‘Adım Empati’ çocuk tiyatrosu 29 Ocak Pazar günü Andırın Mevlana İdris Millet Konağı ve 5 Şubat Pazar günü Çağlayancerit Millet Konağı’nda minikler için perdelerini açacak. Dostluğun, arkadaşlığın ve empati yapmanın önemini konu alan tiyatro gösterisine tüm çocuklar davet edildi.