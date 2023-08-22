TKDK Kahramanmaraş’ta Çağrı İlanına Çıktı

2014 - 2020 bütçe dönemini kapsayan IPARD II programını kapatıp, IPARD III programını uygulamaya koymaya hazırlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından, IPARD II kapsamında 13. Başvuru Çağrı İlanı yayınlandı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Kahramanmaraş İl Koordinatörü Vekili Harun Reşit GENÇ, proje danışmanlarına yönelik olarak Kurum binasında düzenlenen toplantıda, çağrı ilanı kapsamında sunulan desteklerden faydalanabilmeleri için ilgili sektörlerde faaliyet gösteren tüm yatırımcıları, başvuru sürelerini geçirmeksizin projelerini hazırlamaya davet etti.

Çağrı İlanı Kapsamında Desteklenecek Sektörler

Çağrı ilanı kapsamında, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar tedbirleri kapsamında iki ana sektördeki başvurular kabul edilecek, sadece makine-ekipman, hizmet alımları ve görünürlük alımları uygun harcamalar kapsamında desteklenecektir. Yapım işleri bu çağrı döneminde uygun olan harcamalar kapsamında yer almamaktadır.

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Kapsamında başvuru sahipleri, büyükbaş ve küçükbaş besi ile süt çiftlikleri, kanatlı eti (broiler) ve yumurta üretim tesislerinde ihtiyaç duydukları ve TKDK internet sitesinde uygun harcama listesinde belirtilen makine ekipmanlara IPARD hibelerinden faydalanarak sahip olabilecekler. Bu tedbir kapsamında başvuru sahiplerinin uygun harcama üst limiti 500 bin avroya kadar olan projelerine % 60 - % 80 oranlarında hibe desteği sağlanacaktır.

Balya, silaj, ot - çayır toplama ve biçme makineleri, römork, yem karma ve ezme makineleri, süt sağım sistemleri, hayvan sulukları, gübre yönetimine yönelik makine ekipmanlar, kanatlı sektörü için havalandırma sistemleri, otomatik yemleme ve sulama sistemleri, ısıtma sistemleri ve tüm sektörlerde tesisin elektrik ihtiyacını karşılamaya yönelik yenilenebilir enerji sistemleri bu tedbir kapsamında desteklenecek olup, uygun harcama listesinde öne çıkan makine ekipmanlardan bazılarıdır.

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar tedbiri kapsamında da et (kırmızı ve beyaz et), süt, su ürünleri ile meyve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren yatırımcıların Treyler, soğutuculu araç, frigorifik kasa gibi soğuk zincir için gerek duyulan araçlar ve Soğuk hava deposu panelleri ile bu sektörlerde tesisin elektrik ihtiyacını karşılamaya yönelik yenilenebilir enerji sistemleri deolmak üzere tesislerin ihtiyaç duyduğu makine-ekipman, hizmet alımı ve görünürlük harcamaları desteklenecektir.

Bu desteklerle, İlimizde özellikle daha önceki çağrı dönemlerinde ciddi miktarda destek sağlanmış olan dondurma üretim tesisleri, et ve süt işleme tesisleri, süt toplama merkezleri, kesimhaneler, mandıralar, soğuk hava depoları ve paketleme tesisleri başta olmak üzere sektörde faaliyet gösteren işletmelerin daha modern üretim imkânlarına kavuşmalarına katkı sağlanacaktır.

Sektör kapsamında yatırım uygun harcama üst limitleri,

Süt işleme (peynir altı suyu dâhil) veetsektörleri için 3.000.000 Avro,

Süt toplama merkezleri için 1.000.000 Avro,

Meyve ve sebze sektörü için 1.250.000 Avro,

Su ürünleri sektörü için 1.500.000 Avro olup, % 50 - % 60 oranlarında hibe desteği sağlanacaktır.

Kahramanmaraş İl Koordinatörü Vekili Harun Reşit GENÇ, 2021 – 2027 bütçe dönemini kapsayan IPARD III Programının uygulanması ile ilgili olarak, Bakanlığımız ve Kurumumuz tarafından hazırlıkların son aşamaya geldiğini ve IPARD III programı kapsamında da hem yeni hem de mevcut işletmeleri destekleyecek şekilde çağrı ilanlarının yayınlanarak kapsam dâhilindeki sektörlerin desteklenmesine devam edeceklerinin müjdesini verdi.