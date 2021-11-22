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TKİ’ye devredilen Çöllolar kömür sahasına 1000 istihdam

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) devredilen Çöllolar Kömür Sahası’nda 1000 kişiye istihdam oluşturacağını açıkladı.

TKİ’ye devredilen Çöllolar kömür sahasına 1000 istihdam

TKİ’ye devredilen Çöllolar kömür sahasına 1000 istihdam

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) devredilen Çöllolar Kömür Sahası’nda 1000 kişiye istihdam oluşturacağını açıkladı.

22 Kasım 2021 Pazartesi 14:05
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Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’i makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Güvenç, EÜAŞ tarafından Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin kömür ihtiyacının karşılanması amacıyla faaliyete alınan ancak 2011’de yaşanan göçükler nedeniyle kapatılan Çöllolar Kömür Sahasının yeniden çalışması için girişimde bulunulduğunu belirtti.

Ciner Gurubu’ndan EÜAŞ’a devredilen bölgede Saha İşletme Müdürlüğü kurulacağının bilgisini veren Güvenç, “Çöllolar Kömür Sahası’nı en aktif şekilde Türkiye’nin enerji ihtiyacına destekte bulunmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda EÜAŞ, ilk olarak bölgede Saha İşletme Müdürlüğü kuracak. Buranın 6 ay içerisinde faaliyete başlanması hedefleniyor” dedi.

Sahada yaklaşık 1000 kişilik istihdam oluşacağını aktaran TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, “Saha, TKİ Genel Müdürlüğüne devrolunarak, 1000 kişinin istihdamı hedeflenmektedir. Ben başta Afşin ve Elbistan olmak üzere Kahramanmaraşlı bütün hemşerilerimize hayırlı olsun demek istiyorum. Bu gelişmelerin yaşanmasında ve sahanın açılmasında büyük emeği olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’e, dostum, çok değerli kardeşim EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz’e ve TKİ Genel Müdürümüz Hasan Hüseyin Erdoğan’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
 

Son Güncelleme: 22.11.2021 18:43
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TKİ’ye Devredilen Çöllolar Kömür Sahasına 1000 Istihdam
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