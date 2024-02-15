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Toplu taşımanın en ucuz olduğu 2. İl Kahramanmaraş oldu!

Kahramanmaraş Modeli adı verilen sistemle toplu taşıma giderlerinin büyük bir kısmını üstlenen Büyükşehir Belediyesi, 30 büyükşehir arasında en uygun toplu taşıma hizmetini sunan 2. belediye oldu.

Toplu taşımanın en ucuz olduğu 2. İl Kahramanmaraş oldu!

Toplu taşımanın en ucuz olduğu 2. İl Kahramanmaraş oldu!

Kahramanmaraş Modeli adı verilen sistemle toplu taşıma giderlerinin büyük bir kısmını üstlenen Büyükşehir Belediyesi, 30 büyükşehir arasında en uygun toplu taşıma hizmetini sunan 2. belediye oldu.

15 Şubat 2024 Perşembe 13:49

Şehirde toplu taşıma standardını artırarak ulaşımı daha konforlu hale getirmek için faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği Kahramanmaraş Modeli’yle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

351 özel halk otobüsü ve 70 belediye otobüsü olmak üzere toplam 421 otobüsle toplu taşıma hizmeti sürdüren Büyükşehir Belediyesi, özel halk otobüsü esnafına sağladığı desteklerle de toplu taşıma ücretini minimum seviyelerde tutuyor.

Özel halk otobüsü esnafına sağladığı akaryakıt fiyat farkı, sigorta, bakım ve onarım maliyeti ve şoför maliyetiyle toplu taşıma giderlerinin büyük bir kısmını üstlenen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 30 büyükşehir arasında en uygun toplu taşıma hizmetini sunan 2. belediye oldu.

Büyükşehirlerdeki toplu taşıma ücretleri şöyle: Kahramanmaraş Tam 10 TL, Öğrenci 6 TL, Gaziantep Tam 14,5 TL, Öğrenci 7,5 TL, İstanbul Tam: 17,7 TL, Öğrenci 8,64 TL, Ankara Tam 15 TL, Öğrenci 7,5 TL, Hatay Tam 16 TL, Öğrenci 10,4 TL, Tekirdağ Tam 15 TL, Öğrenci 10 TL, Eskişehir Tam 15 TL, Öğrenci 7,5 TL, Kocaeli Tam 13 TL, Öğrenci 9 TL, Mersin Tam 15 TL, Öğrenci 7 TL, Sakarya Tam 13,5 Öğrenci 6,75 TL, Muğla Tam 18,90 TL Öğrenci 9.90 TL.

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Toplu Taşımanın En Ucuz Olduğu 2. İl Kahramanmaraş Oldu!
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