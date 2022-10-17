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Trabzon Günleri’nde Maraş Dondurması İlgi Odağı Oldu

İstanbul Yenikapı’da düzenlenen Trabzon Günleri etkinliğinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan tanıtım standı ilgi odağı oldu. Kardeş şehirlerin yöresel lezzetleri misafirlere sunulurken, dondurma şovu ziyaretçilerden alkış topladı.

Trabzon Günleri’nde Maraş Dondurması İlgi Odağı Oldu

Trabzon Günleri’nde Maraş Dondurması İlgi Odağı Oldu

İstanbul Yenikapı’da düzenlenen Trabzon Günleri etkinliğinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan tanıtım standı ilgi odağı oldu. Kardeş şehirlerin yöresel lezzetleri misafirlere sunulurken, dondurma şovu ziyaretçilerden alkış topladı.

17 Ekim 2022 Pazartesi 17:47

İstanbul Yenikapı’da düzenlenen Trabzon Günleri etkinliğinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de tanıtım standıyla yerini aldı. Trabzon Dernekleri Federasyonu tarafından 13 – 16 Ekim tarihlerinde düzenlenen etkinlikte, kardeş şehir Kahramanmaraş’ın lezzetleri de misafirlere sunuldu. Kahramanmaraş’ın 18 coğrafi işaretli ürününün yanı sıra; tarhana, fıstık ezmesi, pul biber gibi geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı stant, katılımcılar tarafından ilgi odağı oldu.

Dondurma Şovuna Büyük İlgi

Geleneksel el sanatlarından yemeni, simsırma, bakır ve ahşap ürünlerinin de yer aldığı standın esas yıldızı ise Kahramanmaraş Dondurması oldu. Geleneksel şovun yapıldığı stantta katılımcılar uzun kuyruklar oluştururken, standın ziyaretçileri arasında TBMM Başkanvekili Celal Adan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de vardı.

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Trabzon Günleri’nde Maraş Dondurması İlgi Odağı Oldu
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