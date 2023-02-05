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TRT sanatçıları Kahramanmaraş’ta müzik ziyafeti yaşattı

Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle düzenlenen TRT Sanatçıları Şehir Konseri’ne müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Müzik ziyafetinin yaşandığı gecede TRT Sanatçıları, sahne performansı ve seslendirdiği eserlerle katılımcılardan dakikalarca alkış aldı.

TRT sanatçıları Kahramanmaraş’ta müzik ziyafeti yaşattı

TRT sanatçıları Kahramanmaraş’ta müzik ziyafeti yaşattı

Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle düzenlenen TRT Sanatçıları Şehir Konseri’ne müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Müzik ziyafetinin yaşandığı gecede TRT Sanatçıları, sahne performansı ve seslendirdiği eserlerle katılımcılardan dakikalarca alkış aldı.

05 Şubat 2023 Pazar 10:50

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şiir ve edebiyatın başkentinde tiyatro gösterisinden resim sergisine, konferanstan söyleşiye çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmayı sürdürüyor. Etkinlik takvimi kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle ‘TRT Sanatçıları Şehir Konseri’ düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hanifi Toptaş, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, TRT Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur ve yüzlerce müziksever katıldı.

TRT Sanatçıları Müzikseverlerden Alkış Aldı

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen ve TRT Müzik ekranlarında canlı yayınlanan konserde TRT Radyo Dairesi Başkanlığı’nda görev alan profesyonel ses ve saz sanatçıları; Nasıl Geçti Habersiz, Bağa Girdim Bağ Budanmış, Sevemez Kimse Seni, İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım, Çile Bülbülüm, Bir Derdim Vardı Bir Daha Oldu, Kesik Çayır ve Garip Bir Kuştu Gönlüm gibi dillere pelesenk olmuş eserleri dinleyiciler için seslendirdi. Müzikseverler de tüm parçalara eşlik ederek geceye ayrı bir renk kattı.Sanatçılar, sahne performansı ve seslendirdiği eserlerle katılımcılardan dakikalarca alkış aldı. Program, Vali Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hanifi Toptaş tarafından koro adına şef Ali Çakar’a çiçek takdimiyle noktalandı.

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TRT Sanatçıları Kahramanmaraş’ta Müzik Ziyafeti Yaşattı
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