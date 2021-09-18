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TÜMKİAD Kahramanmaraş'ta kahvaltıda buluştu

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Başkanlığı, "İş insanları kahvaltıda buluşuyor" sloganıyla geleneksel olarak gerçekleştirdiği kahvaltı programında bir araya geldi.

TÜMKİAD Kahramanmaraş'ta kahvaltıda buluştu

TÜMKİAD Kahramanmaraş'ta kahvaltıda buluştu

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Başkanlığı, "İş insanları kahvaltıda buluşuyor" sloganıyla geleneksel olarak gerçekleştirdiği kahvaltı programında bir araya geldi.

18 Eylül 2021 Cumartesi 14:52
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Onikişubat ilçesinde bir restoranda gerçekleştirilen buluşmaya, 45 farklı sektörden 60 iş insanı katıldı. Programda TÜMKİAD'ın projeleri ve geleceğe yönelik hedeflerinin tanıtımı yapıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan TÜMKİAD Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Eliaçık, görevi devralmalarının ardından Kahramanmaraş'ta STK'cılık anlayışına yeni bir kültür yansıtmak için mücadele verdiklerini ve bir yıllık süre sonunda, "Yılın en iyi çıkış yapan STK Başkanı" ödülünü alarak bu başarını taçlandırdıklarını söyledi.

Toplantılardaki en büyük amaçlarının Kahramanmaraş'ta yerelde iş insanlarımızla bir araya gelerek, yeni fikirler üretmek ve bu şehir için neler yapabileceğini konuşmak olduğunu belirten Eliaçık, "Dışarda zaten sorunları konuşuyoruz ama reçetinin yazılması için bizim iş insanlarıyla bir araya gelmemiz lazım. Bu amaçla her ay iş insanlarıyla kahvaltıda buluşuyoruz sloganıyla bir program başlattık ve bugün dördüncüsünü düzenledik." dedi.

Eliaçık, Kahramanmaraş'ta 7'den 70'e iş insanlarının bir araya gelerek şehri hak ettiği yere yükseltmek ve şehirden binlerce marka çıkartarak dünyada Kahramanmaraş'ı temsil edecek markaların çıkması için mücadele ettiklerini sözlerine ekledi.

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