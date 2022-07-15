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TÜMKİAD’dan üyelerine özel indirim

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Başkanlığı ile Akademi Dünyası Kahramanmaraş Şubesi arasında TÜMKİAD üyelerine özel indirim %10 oranında indirim protokolü imzalandı.

TÜMKİAD’dan üyelerine özel indirim

TÜMKİAD’dan üyelerine özel indirim

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Başkanlığı ile Akademi Dünyası Kahramanmaraş Şubesi arasında TÜMKİAD üyelerine özel indirim %10 oranında indirim protokolü imzalandı.

15 Temmuz 2022 Cuma 11:40
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TÜMKİAD dernek merkezinde gerçekleştirilen imza törenine İl başkanı Muhammet Eliaçık ve Akademi Dünyası Kahramanmaraş Şubesi Sorumlu Müdürü Merva Dalkıran ve Serap Seçer katıldı.

KAHRAMANMARAŞ’TA YİYECEK VE İÇECEK MYK BELGESİNDE BİR İLK

Akademi Dünyası Kahramanmaraş Şubesi Sorumlu Müdürü Merva Dalkıran yaptığı açıklamada; “Akademi Dünyası Kahramanmaraş Şubesi olarak çok kısa zaman içerisinde eğitim merkezimizi açarak hemşerilerimizin MYK konusunda ihtiyaçlarına çözüm sunmaya başladık. TÜMKİAD’ın ismini sık sık ve güzel bir şekilde hep duyduk. bu güzel oluşum ile gücümüzü birleştirip, bu şehire daha güzel nasıl hizmet ederiz noktasında fikir birliğine vardık. TÜMKİAD üyeleri ile güzel bir indirim anlaşması yaptık’’ dedi.

‘’Özellikle şehrimizin en büyük sıkıntısı yiyecek ve içecek sektörünün MYK konusunda belgelendirme firmasının bulunmaması ve eğitimlerinin burada yapılamamasıydı’’ diye. Dalkıran, Akademi Dünyası olarak bu açığı gördüklerini ve yiyecek ve içecek sektöründe MYK belgesini burada vermek için kolları sıvadıklarını ifade etti.

Dalkıran daha sonra şöyle konuştu: ‘’Sertifikalarımız Çalışma Bakanlığı onaylı, Uluslararası geçerliliği olan ve E-Devlet üzerinden görüntülenerek kariyerinizde önemli bir yere sahip olan MYK belgelerini en uygun fiyat garantisi ile müşterilerimize hizmet sunuyoruz. TÜMKİAD ile yaptığımız indirim Protokolü hayırlı uğurlu olsun inşallah.”

İndirim anlaşması protokolü sonrası açıklamalarda bulunan Başkan ELİAÇIK; Akademi Dünyası Kahramanmaraş şubesi ile derneğimiz arasında indirim anlaşması yapmamız üyelerimiz için ayrıcalıklı bir konudur. İş dünyasına hitap eden derneğimiz doğal olarak iş insanlarının sorunlarına çözüm üretmek için fikir, proje ve organizasyon düzenlemektedir. Bugünde MYK belgelendirme konusunda şehrimizde bir eksik olan bazı sektörleri şehrimize kazandırmış olan Akademi Dünyası yöneticileri Merve Hanım ve Serap Hanım ile bir araya gelerek güzel bir indirim anlaşması imzaladık. Artık üyelerimiz bu eğitimlerde liste fiyatından direk %10 indirim hakkı kazandılar. Her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
TÜMKİAD’dan üyelerine özel Indirim
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