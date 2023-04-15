TÜRGEV Kardeşlik Sofrasını Türkoğlu’nda Kurdu

TÜRGEV PDM Uzmanı Psikolojik Danışman Songül Ceyran, afetten sonra insani yardım kadar psikososyal destek çalışmalarını da önemsediklerini belirtti.

Ani gerçekleşen, güvenlik algımızı sarsan, rutinlerimizi bozan afetlerin duygusal iniş çıkışlara sebep olabileceğini söyleyen Ceyran, Kardeşlik Sofrası vesilesiyle psikolojik olarak dengeye ulaşma sürecinde olan insanlarımızla güvenli bağlar kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Doğrudan veya dolaylı olarak tanıdıkları, bazense ilk kez gördükleri yüzlerin Kardeşlik Sofrası etrafında buluştuğunu anlatan Ceyran sofrada buluşan kişilerin birbirleriyle acıyla baş etme yollarını, farklı bakış açılarını paylaştıklarını vurguladı. Kardeşlik Sofrası’nın en önemli amacının yaşanan maddi ve manevi kayıpların bıraktığı yalnızlık hissi yerine güven ve birliktelik duygularını uyandırmak olduğunu sözlerine ekledi.

Ceyran, deprem anında ve sonrasında birçok insanımızın mevcut baş etme becerilerini etkisiz kılan zorlayıcı duygularla karşı karşıya kaldığımızı ve bu duyguları görmezden gelmenin yeni sorunlara yol alabileceğine işaret etti.

Bu duyguların var olduklarını ve insan olmanın bir parçası olduğunu kabul ederek Kardeşlik Sofrası etrafında yer aldığımızı ve acılarımızı paylaşarak azaltmayı umut ettiğini söyleyerek sözlerine son verdi.