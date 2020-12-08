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Turizm sektörüne hizmet eden küçük imalatçılar ne halde biliyormusunuz

Özellikle Maraşta bakırcı esnafı tabiri caizse bu PANDEMİ sürecinde tükendi.

Turizm sektörüne hizmet eden küçük imalatçılar ne halde biliyormusunuz

Turizm sektörüne hizmet eden küçük imalatçılar ne halde biliyormusunuz

Özellikle Maraşta bakırcı esnafı tabiri caizse bu PANDEMİ sürecinde tükendi.

08 Aralık 2020 Salı 08:54
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Herkes berber,lokantacı gibi hizmet sektörünü konuşuyor,lakin gerçek mağdurlar için için yanıyor kar

Maraşlı ve Türkiye genelinde bulunan bakırcı esnafı aylardır çalışmıyorlar,imalat sektöründe bulunan bakırcı esnafının ürettiği el emeği,göz nuru,mamüller turistlerin PANDEMİ nedeni ile gelmediği için Mart ayından belli bir çoğu iş yerlerini açmıyorlar,bakırcı atölyelerinde çekiç sesleri artık gelmiyor.!

Bakır levha fiatları 70 TL gibi fahiş fiata ulaştı,ufak tefek mal satabilenler bu satıştan elde ettiği parayı ister istemez ihtiyaçları için harcıyorlar,dolayısı ile bakırcı esnafının elinde bulunan kıt sermayede bitti.

Sonra Halk bankasının verdiği 25 bin TL lik krediyi yediler çünkü ihtiyaç var.boğaz durmuyor. Peki sorunlar sadece bunları.?

Dükkan kiraları boşa geçti,dükkan sahibi anlamaz yeniden kira geldi,bazıları kiralarını hiç ödeyemediler hepsi bunu.?

Elbette değil,vergi işliyor,bağkur işliyor,SSK işliyor ve ödüyemiyorlar,şimdi birde vergi barışı çıktı bakırcılar kara kara düşünüyorlar,biz bu imkandan faydalanmanız imkansız,hem taksit,hem normal vergi,SSK,bağkur hepsini bırakın biz ne yiyip içeceğiz evimize ekmek götürmekte aciziz dediler.!

Biz sessiz çığlık olarak bilinmeyen,görülmeyen bakırcı esnafına değindik,turizim sektörüne hizmet eden sektörlerden sadece biri bakırcılar.!

EN ÇOKTA HALK BANKASINDAN ALDIKLARI KREDİNİN TAKSİTLERİ ONLARI TEDİRGİN EDİYOR VE KORKUTUYOR.!

Bu konuda yardım umuyorlar en azından faizsiz olarak PANDEMİ sonrasına kadar ertelensin istiyorlar,çünkü onlar bırakın çalışmayı yaşamak için bir nefes bekliyorlar.!

Son Güncelleme: 08.12.2020 11:33
Anahtar Kelimeler:
Turizm Sektörüne Hizmet Eden Küçük Imalatçılar Ne Halde Biliyormusunuz
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