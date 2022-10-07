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Türk Halk Müziği Korosu Kahramanmaraş’ta Müzikseverlerle Buluşacak
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Türk Halk Müziği Korosu Kahramanmaraş’ta Müzikseverlerle Buluşacak

Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi’nin Türk Halk Müziği Korosu, 9 Ekim Pazar günü konser etkinliğinde müzikseverlerle bir araya gelecek.

Türk Halk Müziği Korosu Kahramanmaraş’ta Müzikseverlerle Buluşacak

Türk Halk Müziği Korosu Kahramanmaraş’ta Müzikseverlerle Buluşacak

Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi’nin Türk Halk Müziği Korosu, 9 Ekim Pazar günü konser etkinliğinde müzikseverlerle bir araya gelecek.

07 Ekim 2022 Cuma 16:42

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek konser, saat 20.00’de başlayacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; resim sergisinden konferansa, tiyatro gösterisinden konsere kadar çeşitli kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Kültür sanat etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Türk Halk Müziği Korosu, 9 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek konserde sevilen parçaları Kahramanmaraşlılar için seslendirecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Öğr. Gör. Dr. Alper Şakalar şefliğinde gerçekleştirilecek etkinlik saat 20.00’de başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, etkinliğe tüm Kahramanmaraşlıların davetli olduğu belirtildi.

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Türk Halk Müziği Korosu Kahramanmaraş’ta Müzikseverlerle Buluşacak
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