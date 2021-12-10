Türk İnternet Medyası Birliği Kuruluyor

Yeni internet yasasında Basın kartı ve resmi ilanlardan pay alınmasını sektörün en önemli beklentisidir.

Eğitimin açılış konuşmasını gerçekleştiren İMEF Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, “Dünya bir dönüşüm geçiriyor. Teletexlerle başlayan bir yayınla şuanda internet medyası aldı gidiyor. Belki 10 sene sonra çok başka şeyleri konuşacağız. İnternet medyası çok önemli yerlere geldi. Bu işi çok iyi yapanlar da var çok basit yapanlar da var. Hem birlikteliği kuralım hem de internet medyamızın eksiklerini tamamlayalım istedik.

İnternet medyamız bugün etki gücü çok yüksek olmasına rağmen, maalesef haklar bakımından eksik kalmış durumdadır

İnternet medyamız bugün etki gücü çok yüksek olmasına rağmen, maalesef haklar bakımından eksik kalmış durumdadır. Yeni internet yasasında internet sitelerine basın kartı dahil birçok hak getiren yasanın hazırlandığı müjdesini aldık. Basın ilan kurumundan ilan almak dahil birçok düzenlemenin olduğu yasa , internet medyasına güç katacaktır. Türk İnternet Medya Birliği olarak süreci takip ettiğimizi belirtmek istiyorum “ dedi.

Bu projede özellikle bizi destekleyen Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcıları Özgül Özkan Yavuz, Dr Serdar Çam, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcımız Sn.Evren Başar, Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent ve çalışanları ile Hacı Bayramı veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Zakir Avşar’a internet medyası adına teşekkür ederiz.

Telif Hakları Uzmanlarından Eğitim..

Telif Hakları Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Uzmanı Dr. Barış Gözübüyük, Ankara Hacıbayramı Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, Ankara Hacıbayramı Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Emre Kaya, Bilişim Hukukçusu ve KVKK Uzmanı Av. Özge Eralp, Kültür Uzmanı Abdurrahman Aksu, İMEF Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa eğitimci olarak katıldılar.

İnternet Haberciliği 212 sayılı Basın Kanunu Kapsamına alınacak…

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar projenin başında yapmış olduğu açıklamada “Günümüzde internet kullanımı toplumun her alanını kapsayacak hale gelmiştir. İnternet medyası geleneksel medyadan daha fazla kişiye ulaşmasına rağmen haklar kapsamında çok gerideler. Bugün en fazla erişim sağlanan sitelerin birçoğu haber siteleri. İnternet medyası çalışanları yapılan çalışma ile sarı basın kartına ve 212 Basın kanunu kapsamına alınacaklar. İnternet haber editörlüğü iş olarak tanımlanması gerekmektedir. Haberciliğin temel görevi olan kamuoyunun doğru bilgilendirmek adına bu gibi eğitimleri düzenlemek görevi bize düşmektedir. Bu programı düzenleyenlere teşekkür ediyorum ve. Böylece internet medyası çalışanlarına bir müjde vermiş olduk. İnşallah kısa zaman sonra yapılan çalışma ile İnternet medyası çalışanlarına sarı basın kartı ve internet siteleri basın ilanları desteklerini alacaklardır. ifadelerini kullanmıştı.