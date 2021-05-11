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Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesinden Hemşireler Haftası Açıklaması

Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer, “Bayram Arifesindeyiz Ama Hemşirelerimizin Bayram Yapacak Hali Yok” dedi.

Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesinden Hemşireler Haftası Açıklaması

Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesinden Hemşireler Haftası Açıklaması

Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer, “Bayram Arifesindeyiz Ama Hemşirelerimizin Bayram Yapacak Hali Yok” dedi.

11 Mayıs 2021 Salı 19:22
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Hemşireler haftası nedeniyle bir açıklama yapan Özer şunları söyledi;

“Salgınla kahramanca mücadele eden sağlık çalışanları yine bir önemli haftayı hemşireler haftasını, haksızlıklara uğradıkları, sorunlarına çözüm üretilmediği bir halde karşılıyorlar. Esnek mesaiden idari izinden mahrum oldular. Sağlık çalışanı anneler bebeklerinden bile ayrı kaldılar.

Sağlık hizmetlerinin yürütmek ve şifa dağıtmak için salgın döneminde canından bile vazgeçen sağlık çalışanları için gerekli adımlar bir türlü atılmıyor. Yok olup giden döner sermaye, yıllardır beklenen 3600 ek gösterge, sözleşmelilerin, vekil ebe hemşirelerin ve kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının beklediği ve hak ettikleri kadro, adaletli ve hakkaniyetli bir ek ödeme ile ekonomik kayıpları telafi edecek bir ek zam ile dertlenilmiyor. Ne yaparız, nasıl çözüm üretiriz diye düşünülmüyor.

Sağlık kurum ve kuruluşlarındaki orta düzey bazı idareciler ise sağlık çalışanlarının meseleleri yerine başka işlerle uğraşıyor. Çalışanın sendikal tercihine müdahale etmek gibi işlerle meşgul oluyorlar.

Sağlık Bakanlığı çalışanın feryadını duymak yerine tutulmuş nöbetlerin parasını geri istemekle uğraşıyor.

Tüm sağlık çalışanları maaşa zam şeklinde tek ödeme beklerken, adı tavandan kendi yavandan olan ve 2021 yılının ilk 3 ayında verilmeyen ek ödemenin 4. aydan itibaren verileceği ilan ediliyor. Bu sefer olsun adaletli ve makul bir ödeme olur mu diye bekliyoruz ama hala ek ödeme dağıtımı ile ilgili esas ve usuller ilan edilmiş değil.

Kısacası bayram arifesindeyiz ama sağlık çalışanlarının bayram yapacak hali yok. Hemşireler Haftası var ama hemşire arkadaşlarımız sorunlar yumağında boğuşuyor, dertleri çok.

Tüm sağlık çalışanları gibi onlarda temel taleplerinin karşılanmasını, kronikleşen sorunlara çözüm üretilmesini istiyorlar.

Türk Sağlık-Sen olarak bir kez daha ifade ediyoruz;
Sağlık çalışanları tükendi, çözüm talep ediyorlar.

Mağduriyetlerinin sonlandırılıp kendilerine gereken değerin verilmesini bekliyorlar.

Alkış ve takdir sözleri duymak değil icraat görmek istiyorlar.

Türk Sağlık-Sen olarak bu temennilerle sağlığın gizili kahramanları tüm hemşire arkadaşlarımızın 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını kutluyor, Vatandaşlarımıza da huzurlu ve sağlıklı bir Ramazan Bayramı diliyoruz.

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