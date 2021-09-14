Türk Sağlık-Sen’den KSÜ açıklaması!

Sendikadan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;

“Bir whatsapp grubunda yapılan bir paylaşımda Hastanede çalışan Sağlık çalışanları ile ilgili ağıza alınmayacak hakaret ve küfür içeren konuşmalarını yanlışlıkla fakültenin whatsapp gruplarında paylaşıldığı, sonra fark edip gruptan kendilerinin kaydettikleri ses kaydını sildikleri, ancak ses kaydının ve içeriğinin tüm personel tarafından dinlendiği bilinmektedir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde iddia edilen olaylarla ilgili bugüne kadar ne bir yalanlama yapılması ne de bir soruşturma açılmaması herkesi derin endişeye sevk etmektedir.

Burada daha vahim olan olay ise, tüm yaşananları Üniversitenin Rektörünün ve Yönetiminin de bildiği, ancak ilgililer hakkında her hangi bir işlem yapılmadığı geçen zaman içerisinde görülmüştür.

Pandemi döneminde canla başla mücadele ortaya koyan sağlık çalışanlarına yönelik bazı idarecilerin yaptıkları kötü muameleler nedeniyle nasıl görevlerine son verildiğini İzmir ve Antalya’daki olaylarda gördük.

Kahramanmaraş’ta ise bir sessizliğe bürünülmesini anlayamıyoruz. Üniversite yönetiminin bu konuda neden gereğini yapmadığını sadece biz değil bütün Kahramanmaraş kamuoyu bekliyor.

Ayrıca Pandemi döneminde hayatlarını riske atarak görev yapmaya çalışan KSÜ Tıp Fakültesi çalışanları hak ettikleri desteği alamamışlardır. Covid-19 ek ödemelerinde çalışanlar mağdur edilmişlerdir. Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışanların emeğinin korunması, hakkının ödenmesi gerekirken nelerle uğraşıldığını görmek, hastanenin iddialarla çalkalandığını bilmek ve tüm çalışanların bu meseleler hakkında konuştuğunu görmek çok acıdır.

Bu durum mutlaka düzeltilmeli, hastanenin üzerinden iddiaların gölgesi kaldırılmalı, gerçekler tüm yalınlığıyla ortaya konulmalı ve gereği yapılmalıdır.

Üniversite hastanesi İlimizin güzide kurumlarından biridir. Biz Türk Sağlık-Sen olarak sorumlu sendikacılık anlayışımız gereği uyarımızı kamuoyu önünde yapıyoruz.

Gereğini bekliyoruz.

Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesi