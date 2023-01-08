Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türk Sanat Müziği Korosu Kahramanmaraşlılara Müzik Ziyafeti Yaşatacak
Türk Sanat Müziği Korosu Kahramanmaraşlılara...
Kırkyamada Kırk Maraş Sergisi Kamu Külliyesinde
Kırkyamada Kırk Maraş Sergisi Kamu...
Kahramanmaraş Yeni Nesil Aktif Gazeteciler Derneği törenle açıldı
Kahramanmaraş Yeni Nesil Aktif Gazeteciler...
Hattat Yücel, ‘Sanat Değer Gördüğü Yerde Gelişir’
Hattat Yücel, ‘Sanat Değer Gördüğü...
Büyükşehir’den minikler için tiyatro gösterisi
Büyükşehir’den minikler için tiyatro gösterisi

Türk Sanat Müziği Korosu Kahramanmaraşlılara Müzik Ziyafeti Yaşatacak

Büyükşehir Belediyesi, 10 Ocak Salı günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Türk Sanat Müziği konseri düzenleyecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe tüm müzikseverlerin davetli olduğu belirtildi.

Türk Sanat Müziği Korosu Kahramanmaraşlılara Müzik Ziyafeti Yaşatacak

Türk Sanat Müziği Korosu Kahramanmaraşlılara Müzik Ziyafeti Yaşatacak

Büyükşehir Belediyesi, 10 Ocak Salı günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Türk Sanat Müziği konseri düzenleyecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe tüm müzikseverlerin davetli olduğu belirtildi.

08 Ocak 2023 Pazar 18:05

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Ay boyunca tiyatro gösterisinden resim sergisine, konferanstan söyleşiye onlarca etkinlik gerçekleştirecek olan Büyükşehir Belediyesi, 10 Ocak Salı günü Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu’nun katılımıyla ‘Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz’ temalı konser düzenleyecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 19.00’da başlayacak. Münevver Çanlıca ve Mustafa Uzuner şefliğinde koro, Türk Sanat Müziği’nin en nadide eserlerini müzikseverler için seslendirecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe tüm Kahramanmaraşlıların davetli olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Türk Sanat Müziği Korosu Kahramanmaraşlılara Müzik Ziyafeti Yaşatacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör Karaziyaret’te Vatandaşlarla Buluştu
Başkan Güngör Karaziyaret’te Vatandaşlarla Buluştu
Kırkyamada Kırk Maraş Sergisi Kamu Külliyesinde
Kırkyamada Kırk Maraş Sergisi Kamu Külliyesinde
Türkiye'de Siyaset Çıkmazı
Türkiye'de Siyaset Çıkmazı
Kahramanmaraş TOKİ kura çekilişi devam ediyor!
Kahramanmaraş TOKİ kura çekilişi devam ediyor!
Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Görgel: “Biz tarih fark etmeksizin seçime hazırız”
Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Görgel: “Biz tarih fark etmeksizin seçime hazırız”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber