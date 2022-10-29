TÜRKAV Kahramanmaraş Şube Başkanı Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz’dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin kritik ve geleceğe umutla baktığımız bir döneminde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümüne ulaşmış bulunmaktayız.

Aziz milletimiz, bağımsızlığına göz diken düşman unsurlarına karşı verdiği kararlı ve onurlu mücadeleyle, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla göstermiştir.

Türk milletinin bağımsızlık ülküsü etrafında buluşup, birleşip; örneğine az rastlanır bir irade ve cesaret ile zafere ulaştırdığı Kurtuluş Savaşımızın neticesidir, Cumhuriyet.

Köleliği elinin tersiyle iten, esareti reddeden ve boyunduruk altına alınmayı asla kabul etmeyen bu yüksek ruhun, Cumhuriyetle bütünleşmesi elbette son derece normaldir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde ilan edilen Cumhuriyet’imiz, vatan ve millet sevdasının ölmez eseri olarak vücut bulmuş ve kutsal vatanımızın geleceğini şekillendirerek milletin gücünü tescillemiştir.

Aziz şehitlerimizin kanlarıyla suladığı vatan topraklarında; kişilere, ayrıcalıklı kesimlere, elitlere veya zümrelere dayalı yönetim yerine, milletin hakimiyeti kurumsallaştırılmış ve kararlaştırılmıştır.

Milli mücadele ruhu savaş şartlarında dahi milli egemenliğin ilke ve esaslarından ayrılmamış, demokrasinin yegane yol olduğunu hiç ihmal ve inkar etmemiştir.

1920’li yıllara kadar, iki asrı geçen bir süre durağanlığın, gerilemenin ve nihayetinde de çöküşün dar kalıplarına sıkışıp kalan yüksek millet kudreti, Cumhuriyetle birlikte yeni bir başlangıç yapmış;

nitekim milletimizin kendi geleceği hakkındaki tek söz ve yetkiye sahip olması, bu muazzam hamleyle gerçekleşmiş ve egemenlik gerçek sahibine böylelikle kavuşmuştur.

Cumhuriyet; farklılıkları, ayrılıkları ve ihtilafları aşarak milli kimlik şuurunun ve birlikte var olma azminin etrafında birleşen Türk milletinin, asaletle perçinlediği ve temellendirdiği yönetim sisteminin adı ve şanı olarak 99 yılı geride bırakmıştır.

Büyük milletimizin, 19 Mayıs 1919’dan 29 Ekim 1923’e kadar geçen süre içinde verdiği bağımsızlık mücadelesi Cumhuriyet’in adım adım inşası adına saygı ve hayranlıkla andığımız bir zaman aralığı olmuştur.

Cumhuriyet; fikren, zihnen ve vicdanen hür nesilleri hedefleyen, milli irade ve egemenliği şart koşan muhterem bir millet projesi olarak gönlümüzde ve vicdanımızda her daim yaşayacak ve yaşatılacaktır.

Bilinmelidir ki, Cumhuriyet dinamizme, katılıma, sürekli gelişmeye ve güvene dayanan; dün, bugün ve gelecek ölçeğinde uyum ve dengeyi sağlayan bir yönetim modelidir.

Hiç kuşkusuz ki, eşitliğin, özgürlüğün ve kardeşliğin garantisi ve teminatı, Cumhuriyet’in mesaj ve ruhunda saklıdır.

Türkiye Cumhuriyeti; ülke, millet ve egemenlik unsurları ve bunun yanında yasama, yürütme ve yargı organları bakımından teklik özelliği olan bir üniter devlet olarak ilelebet payidar kalacaktır.

Bu düşüncelerle büyük Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı’nı en samimi duygularımla tebrik ediyor, bilhassa Devletimiz ve Cımhuriyetimizin kutlu varlığının sonsuza kadar devam edeceğini herkesin bilmesinde fayda görüyorum. Bin yıldır vatanımızı korumak için şehitlik ve gazilikle şereflenen başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımıza, Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, manevi hatıralarını saygıyla yad ediyorum.”