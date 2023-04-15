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Türkiye'de siyasilerin sandık savaşı

Türkiye seçimlerinde siyasilerin sandık savaşı tüm hızıyla devam ediyor. Muhalefetin çoğunlukta olduğu sosyal medya platformlarında yapılan anketler bir yankı odası görevi görürken, muhalefet yanlısı anketçiler, önde gelen muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ezici bir zafer kazanacağını öngörüyor. Uzmanlar, telefonla yapılan anketlerin bile güvenilmez olabileceği konusunda uyardığı için, herhangi bir sosyal medya anketinin ciddiye alınması gerektiğini iddia etmek imkansız.

Türkiye'de siyasilerin sandık savaşı

Türkiye'de siyasilerin sandık savaşı

Türkiye seçimlerinde siyasilerin sandık savaşı tüm hızıyla devam ediyor. Muhalefetin çoğunlukta olduğu sosyal medya platformlarında yapılan anketler bir yankı odası görevi görürken, muhalefet yanlısı anketçiler, önde gelen muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ezici bir zafer kazanacağını öngörüyor. Uzmanlar, telefonla yapılan anketlerin bile güvenilmez olabileceği konusunda uyardığı için, herhangi bir sosyal medya anketinin ciddiye alınması gerektiğini iddia etmek imkansız.

15 Nisan 2023 Cumartesi 11:14

Muhalefet, kampanyalarının zaten ivme kazandığını iddia etmek için bu tür anketleri kullanıyor ve tabanlarını sağlamlaştırmaya çalışıyor. Yine de hiçbir halkla ilişkiler kampanyası, İYİ Parti'nin (İP) halk desteğindeki düşüşü veya Vatan Partisi'ne (MP) doğru kaymayı kapsayamaz.

Millet İttifakı içinde duygular yükselirken, Cumhur İttifakı çok daha temkinli olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanları, afet bölgesinde geçici barınma düzenlemeleri ve yeni konutlar inşa etmekle meşgul. Bu haftadan itibaren aday listeleri üzerinde çalışmaya başlayacaklar ve seçim kampanyalarını başlatmaya başlayacaklar.

İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) genel başkan yardımcısı Mustafa Şen, geçen hafta partinin iç anketlerine atıfta bulunarak, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların %53'ünden fazlasını alabileceğini söyledi. Bu açıklama Cumhur İttifakı seçmeninin Erdoğan'ın zaferine olan güvenini yansıtıyor. Son bir kez aday olacak olan Türkiye cumhurbaşkanının bu seçimi kazanabilecek tek kişi olduğuna inanıyorlar.

Cumhuriyet yanlısı Halk Partisi (CHP) medyasının, Milletvekili Muharrem İnce'yi adaylıktan vazgeçirme girişimleri ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile müzakereler nedeniyle Kılıçdaroğlu'nu teşvik ettiğini iddia etmek mümkündür. Muhalefet birinci turda galibiyet peşinde.

Aynı şekilde Cumhur İttifakı da bu amaçla Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) ve Yeni Refah Partisi (YRP) ile görüşmeler yürütüyor.

İnce ve birkaç kişi cumhurbaşkanlığı seçimi için yarışırsa, yarış ikinci turda bitebilir. Yani 14 Mayıs'ta milletvekilliği seçimi yapılacak ve ilk kez iki hafta sonra cumhurbaşkanı seçilecek. Bu anlamda, gözlemcilerin, tüm parlamento koltukları zaten tahsis edilmişken seçmenlerin Erdoğan'ı mı yoksa Kılıçdaroğlu'nu mu seçeceğini tahmin etmelerine yardımcı olacak tarihsel bir referans noktası yok. Cumhur İttifakı veya Millet İttifakı meclis çoğunluğuna sahip olsaydı, Türk halkı hangi cumhurbaşkanı adayını seçerdi ve neden? İlk kez bir ikinci tur seçimin gerekli olduğunu öğreneceğiz.

Her iki ittifak da adaylarının cumhurbaşkanlığını ilk turda kazanmasına yardımcı olmak için mümkün olan her şeyi yapacak. Bu nedenle herhangi bir bağlantısı olmayan çeşitli siyasi partilerle görüşme halindeler.

Her iki ittifak da zafer için savaşırken, Millet İttifakı anketçileri propaganda için aşırı derecede kullanıyorsa ciddi bir sorun yaratabilir. Kılıçdaroğlu'nun çok sesli destekçileri, seçimi çoktan kazandıklarına inanırlarsa, 14 Mayıs gecesi travma yaşayabilirler.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessizliği onları yanıltmasın. Seçim günü anketlere katılmayan sözde kararsız seçmenlerin ezici bir çoğunlukla Erdoğan'a oy verdiğini defalarca gördük.

2018 seçimlerine sadece aylar kala CHP ve cumhurbaşkanı adayının kazanacağını öngören bazı anketçiler şimdi de aynı şeyi yapıyor. Nihayetinde eylemleri AK Parti tabanını değil, CHP seçmenini psikolojik olarak zorluyor.

Önümüzdeki seçimleri kazanmak için her iki ittifakın da çok çalışması gerektiğini vurgulamama izin verin.

Ancak Türkiye ve vatan sevdalıları kazanacağı o kesindir.

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Türkiyede Siyasilerin Sandık Savaşı
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