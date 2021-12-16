Türkiye güreş şampiyonası Kahramanmaraş’ta başladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Türkiye Güreş Federasyonu koordinesinde düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası başladı. Merkez Spor Kompleksi’nde start verilen şampiyonanın ilk gününde; 65, 74 ve 93 kilogramda eleme ve yarı final müsabakaları gerçekleştirildi.

Şampiyona, 17 Aralık Cuma günü (yarın) de 65, 74 ve 86 kilogramda sporcuların minderdeki zorlu rekabetleriyle sürecek. Türkiye genelinden yaklaşık 600 profesyonel sporcunun kıyasıya mücadele edeceği şampiyona, 19 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek.

Tüm ülkeden sporseverlerin ilgiyle takip ettiği şampiyona, TRT Spor Yıldız ekranlarından ise naklen yayınlanıyor.