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Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nden Arıkan’a Büyük Destek

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkan Yardımcısı Necati Binici, Yürütme Kurulu Üyesi Nuray Akcasoy ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Taştan, Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nde uzun yıllar mesai yaptıkları ve başarılı çalışmalara imza atan Kahramanmaraş İttifakı (CHP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynep Özbaş Arıkan’a destek için Kahramanmaraş’a geldiler.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nden Arıkan’a Büyük Destek

Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nden Arıkan’a Büyük Destek

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkan Yardımcısı Necati Binici, Yürütme Kurulu Üyesi Nuray Akcasoy ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Taştan, Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nde uzun yıllar mesai yaptıkları ve başarılı çalışmalara imza atan Kahramanmaraş İttifakı (CHP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynep Özbaş Arıkan’a destek için Kahramanmaraş’a geldiler.

24 Mart 2024 Pazar 12:38

Arıkan’ın dün yaptığı tüm ziyaretlere eşlik eden Türkiye Kent Konseyleri Birliği heyeti, Kahramanmaraşlılardan, Başkan Adayı Zeynep Özbaş Arıkan’a destek istediler. Arıkan’ın, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Etik Kurul Başkanı olduğunu hatırlatan ve başarılı çalışmalar yaptığını kaydeden heyet, Kahramanmaraş’ın Zeynep Özbaş Arıkan’a ihtiyacı olduğunu belirttiler.

BİLİCİ: ZEYNEP HANIM, KAHRAMANMARAŞ’TA BİR TERCİH OLMA YOLUNDA

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkan Yardımcısı Necati Binici, “Kahramanmaraş ziyaretimizin sebebi, içimizden biri olan çok sevgili arkadaşımız Zeynep Özbaş Arıkan Hanımefendinin Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığını desteklemek için buraya geldik. Çok da güzel oldu. Zeynep Hanım’ın programında, isabetli olarak sivil toplum kuruluşları varmış. Biz de çok değerli bu sivil toplum kuruluşlarımıza ziyarete eşlik ettik. Bu görüşmelerde gördük ki Zeynep Hanım, Kahramanmaraş’ta bir tercih olma yolunda. Çünkü hem Hanımefendiliğiyle hem Kahramanmaraş’a yaptıklarıyla hem Kahramanmaraş’ın en önemli konularında fikir beyan etmek suretiyle gündem oluşturan bir hanımefendi olduğu için hem kamuoyu tarafından hem de sivil toplum kuruluşları tarafından ilgi görüyor” dedi.

“KADIN ELİ, KAHRAMANMARAŞ’IMIZI HAK ETTİĞİ YERE GETİRECEK”

Kahramanmaraşlı seçmenin, gidebilecek bir adres olarak Zeynep Hanımı görmesinden mutlu olduklarını dile getiren Binici, şu ifadelere yer verdi: “Biz istiyoruz ki; Kahramanmaraş ortak akılla yönetilsin. Kahramanmaraş ortak aklın sonunda hak ettiği yere gelebilecek derece büyümesini sağlasın, gelişmesini sağlasın. Gerek kültürüyle gerek sanayisiyle gerek gastronomisiyle bir an evvel hak ettiği yere gelsin istiyoruz ki bunda da yerel yönetimlerin çok büyük önemi ve ehemmiyeti var. Dolayısıyla ben inanıyorum ki; Zeynep Hanım seçildiğinde Kahramanmaraş’a bir hanım eli değecek, bir kadın eli değecek. Ve inanıyorum ki; bu değen el, inşallah Kahramanmaraş’ımızı hak ettiği yere getirecek. Ben başarılar diliyorum, bütün Kahramanmaraşlılardan da Zeynep Başkanımıza destek olmalarını istiyorum.”

AKCASOY: KAHRAMANMARAŞ, ZEYNEP ÖZBAŞ ARIKAN İLE ÇOK DAHA İLERİYE GİDEBİLECEK

Heyette yer alan Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yürütme Kurulu Üyesi Nuray Akcasoy, Arıkan’ın potansiyel bir idareci olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu: “Bugün Türkiye'mizin güzel şehri Kahramanmaraş'ta, yıllardır birlikte çalıştığım ve birliğimizin Etik Kurul Başkanı, aynı zamanda da Kent Konseyleri Birliği'nin bir yürütme kurulu üyesi arkadaşımız Zeynep Özbaş Arıkan arkadaşımıza destek için geldik. Kendisi, güzel şehrimiz Kahramanmaraş’a Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu ve ben eminim ki Kahramanmaraş’a kadın eli değerse; Kahramanmaraş çok daha ileriye gidebilecek; çok daha yenilikleriyle, güzel projeleriyle bambaşka bir şehir haline gelebilecek bir yer olacak. Zeynep arkadaşımın biliyorum ki yıllardan bu yana kent konseyleriyle ilgili ciddi çalışmaları var ve katılımcılığa ve hemşehrilik hukukuna ve bir kentin tarihi mirasına sahip çıkmanın ne demek olduğunu bilen bir arkadaşımız var. Bu nedenle kendisi de göreve geldiği ilk günden itibaren Kahramanmaraş'ta kent konseyi kurma çabası gösterecek. Ve böylece Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hep birlikte tüm sivil toplum örgütleriyle ortak akılla birlikte yönetilecek. Bu, bizi çok heyecanlandırıyor. Arkadaşımıza başarılar diliyorum. Ve umut ediyorum ki sonuç kendisinden yana olur.”

TAŞTAN: ARIKAN’IN, KENTİN ÖNCELİKLİ SORUNLARINA HEMEN ÇÖZÜM BULACAĞINA ŞÜPHEMİZ YOK

CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynep Özbaş Arıkan’a verilen her desteğin Kahramanmaraş’a verildiğini vurgulayan Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Burak Taştan, Arıkan’ın çözümcül bir yönetici olduğunu belirtti.

Taştan, şu açıklamalarda bulundu: “Bütün Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizi selamlıyorum. Bugün Kahramanmaraş'tayız. Katılımcı kültürün en önemli unsuru olan Kent Konseyleri Meclisi'nde yıllardır beraber çalıştığımız Zeynep Başkanıma destek vermek için buradayız. Maalesef 6 Şubat'ta yaşanılan depremle beraber Maraş kentimiz büyük kayıplar yaşadı ve Maraş’ımızın eski güzel günlere dönmesi için katılımcı demokrasiyi benimsemiş, içselleştirmiş, bu anlamda ciddi çalışmalar yapmış Zeynep Başkanımın, Maraş'ın eski günlerine dönmesi için çok ciddi projeler hayata geçireceğine olan güvenimiz tam. Zeynep Başkan'ımın, enerjisiyle ve bilgi birikimiyle Kahramanmaraş’ı, bu kentte yaşayanlarla beraber yöneteceğinden bu kentin öncelikli sorunlarına hemen çözüm bulacağına şüphemiz yok. Biz; Başkanımıza, beraber çalıştığımız yol arkadaşımıza, buraya destek vermek için geldik. Ben bu vesileyle Serhat Ardahan’ımızdan, Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize selam ve sevgiler iletiyorum.”

ARIKAN: VARLIKLARIYLA BENİ ONURLANDIRDILAR!

Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nin Kahramanmaraş ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Adayı Zeynep Özbaş Arıkan, şunları kaydetti: “Bugün Türkiye Kent Konseyleri Birliği'mizin çok değerli yönetim kurulu üyeleri seçim çalışmalarımızda bizlere destek olmak için Türkiye'nin dört bir yanından kalkıp Kahramanmaraş’a geldiler. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Varlıklarıyla beni onurlandırdılar. Bana destek oldular. Yaklaşık 15 yıldır Türkiye Kent Konseyleri Birliği'nde beraber çalıştığımız, Türkiye'nin her noktasına ulaşmaya gayret ettiğimiz çok değerli arkadaşlarıma, bu ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.”

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Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nden Arıkan’a Büyük Destek
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