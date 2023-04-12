Türkiye'nin Siyasi Geçmişi 1923'den Bugüne Kadar

Modern Türkiye'nin tarihi, 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal'in (Atatürk) ilk cumhurbaşkanı olduğu cumhuriyetin kuruluşuyla başlar. Hükümet, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları liderliğindeki Ankara merkezli devrimci gruptan oluşturuldu. İkinci Anayasa, 20 Nisan 1924'te TBMM tarafından onaylandı.

Sonraki 10 yıl boyunca ülke, eğitimin birleştirilmesi; dini ve diğer unvanların kaldırılması; İslami mahkemelerin kapatılması ve İslami fıkıh yasasının, İsviçre'dekinden sonra modellenen laik bir medeni kanunla ve İtalyan Ceza Kanunundan sonra modellenen bir ceza kanunuyla değiştirilmesi; 5 Aralık 1934'te cinsiyetler arası eşitliğin tanınması ve kadınlara tam siyasi hakların verilmesi; yeni kurulan Türk Dil Kurumu'nun başlattığı dil reformu; Osmanlı Türk alfabesinin Latin alfabesinden türetilen yeni Türk alfabesiyle değiştirilmesi; kılık kıyafet kanunu (fes giymek yasaktır); aile isimleri kanunu; Ve bircok digerleri.

Yeni kurulan cumhuriyette kurulan ilk parti Kadın Partisi olmuştur. Nezihe Muhiddin ve birkaç başka kadın tarafından kurulmuş, ancak o dönemde kadınların siyasete girmesine yasal olarak izin verilmediği için faaliyetleri durdurulmuştur. Çok partili döneme asıl geçiş, ilk olarak Ali Fethi Okyar tarafından Serbest Cumhuriyet Fırkası ile denenmiştir. Serbest Cumhuriyet Fırkası 17 Kasım 1930'da feshedildi ve 1945'e kadar çok partili demokrasi için bir girişimde bulunulmadı. Türkiye, Temmuz 1932'de Milletler Cemiyeti'ne kabul edildi.

Atatürk'ün 10 Kasım 1938'deki ölümünden sonra halefi İsmet İnönü'dür. Göreve Kurtuluş Savaşı'nın saygın bir figürü olarak başladı, ancak güç grupları arasındaki iç çekişmeler ve Dünya Savaşı gibi ülkede mal kıtlığına neden olan dış olaylar nedeniyle popülaritesini ve desteğini bir miktar kaybetti.

1946'da İnönü hükümeti, partisi CHP'nin kazandığı çok partili seçimler düzenledi. 1950'ye kadar cumhurbaşkanı olarak kaldı. Halen Türkiye'nin kilit isimlerinden biri olarak anılıyor.

Çok partili dönem 1946'da başlasa da, 1950'de Demokrat Parti hükümetinin seçilmesi, CHP'li olmayan bir partinin ilk zaferi oldu.

Adnan Menderes hükümeti (1950-1960), İslam üzerindeki kısıtlamaları gevşeterek ve gelişen bir ekonomiye başkanlık ederek ilk başta çok popüler oldu. Ancak 1950'lerin ikinci yarısında ekonomi çökmeye başladı ve hükümet muhalefeti sınırlayan sansür yasaları çıkardı. Hükümet, yüksek enflasyon ve büyük bir borçla boğuştu.

27 Mayıs 1960'ta General Cemal Gürsel, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı ve ikincisi idam edilen Başbakan Menderes'i görevden alan bir askeri darbe başlattı. Sistem, Ekim 1961'de sivil denetime geri döndü. 1960 darbesinin ardından parçalanmış bir siyasi sistem ortaya çıktı ve parlamentoda sağda Süleyman Demirel'in Adalet Partisi ile İsmet Cumhuriyet Halk Partisi arasında gidip gelen bir dizi istikrarsız hükümet koalisyonları üretti. Solda İnönü ve Bülent Ecevit. Ordu, 1971'de sivil hükümeti uyaran bir muhtıra yayınladı ve bu, Demirel hükümetinin düşmesi ve geçici hükümetlerin kurulmasıyla sonuçlanan başka bir darbeye yol açtı.

1974'te, Başbakan Ecevit yönetiminde, dini Milli Selamet Partisi ile koalisyon halinde Türkiye, 1974'te Kıbrıs'a askeri müdahalede bulunarak adayı Yunanistan'ın ele geçirmesini engelledi ve o zamandan beri yalnızca Türkiye'nin tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin koruyucu devleti olarak hareket etti.

General Kenan Evren başkanlığındaki bir sonraki askeri darbe 1980'de gerçekleşti. Sıkıyönetim 20'den o sırada Türkiye'nin mevcut 67 ilinin tamamına uzatıldı. İki yıl içinde ordu, siyasi sahnenin yakın kontrolünü elinde tutmasına rağmen, hükümeti sivillerin eline teslim etti. Siyasi sistem, Turgut Özal'ın (1983'ten 1989'a kadar Başbakan) Anavatan Partisi (ANAP) altında tek parti yönetimi altına girdi. ANAP Partisi, küresel odaklı bir ekonomik programı muhafazakar toplumsal değerlerin teşvikiyle birleştirdi. Özal'ın başkanlığında ekonomi canlandı, Gaziantep gibi kasabalar küçük taşra başkentlerinden orta ölçekli ekonomik patlama bölgelerine dönüştü. 1983'ün sonunda askeri yönetim aşamalı olarak kaldırılmaya başlandı. Özellikle Türkiye'nin güneydoğusundaki illerde olağanüstü hal yerini aldı. 1985'te hükümet, ayrılıkçı Kürt gruplara karşı köy korucuları (yerel paramiliter milisler) kurdu.

Yeni milenyumda yeni bir siyasi güç ortaya çıktı: Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), iyileşen ekonomik koşullardan yararlanan bir toplumsal reformlar çağını müjdeledi. AKP başlangıçta Türkiye'nin AB üyeliğini takip etmeye ve siyaset sahnesine askeri müdahaleye son vermeye çalıştı.