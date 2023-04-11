Türkiye Sigorta Birliği, Kahramanmaraş’ta!

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve geride bıraktığı yıkım sebebiyle ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremler sonrası ağır hasar alan kent sanayi ve ticaretini ayağa kaldırmak, iş dünyasının sorun, talep ve beklentilerini duyurmak adına çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Başkan Mustafa Buluntu öncülüğündeki KMTSO, yine önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Bu kapsamda Türkiye Sigorta Birliği ile işbirliğinde deprem sonrası analiz toplantısı düzenlendi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya; KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, esnaf ve sanayiciler ile sigorta acente temsilcileri katıldı.





BULUNTU: “SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN DESTEK BEKLİYORUZ”

Toplantının açılış konuşmasını yapan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, deprem sonrası ağır hasar alan tesislerin zor durumda olduğunu vurgulayarak, iş dünyası adına Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Benli’den destek istedi. Buluntu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Kahramanmaraş depremde sanayi tesisleri itibariyle çok ağır hasar alan bir şehir ve 5 Organize Sanayi Bölgemiz dâhil olmak üzere hem küçük esnaflarımızdan hem Küçük Sanayi Sitemizden çok ciddi yıkımlar mevcut ve hemen hemen yüzde 95’i ağır hasar almış durumda. Tabii bizim için çok sıkıntılı bir süreç. İş dünyası ve iş insanları çok zorlu günler geçiriyor. Özellikle sigorta ve sigorta şirketleri bu günümüzde bizim için çok önemli. Bu noktada birçok mağduriyet yaşanıyor. Yenilemelerle alakalı sıkıntı yaşayan üyelerimiz var. Diğer bir konu eksperlerinzarar gören tesislerin ayağa kalkmasına destek olacak değerler çıkarması lazım. Eksperlerin çıkarmış olduğu fiyatlarla bizim hasarlı olan tesislerimiz için inşaat yaptırma şansımız yok. Sigorta şirketlerinden ricamız; iş insanlarının bu kötü gününde yanında yer alması. Bu noktada destek bekliyoruz. Günün sonunda buradaki iş insanlarımıza faydalı olabilirsek, yaraları bir nebze de olsa sarabilirsek bizlerde mutlu olacağız.”

BENLİ: “SİGORTA SEKTÖRÜ OLARAK ZOR GÜN DOSTUYUZ”

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli ise depremden etkilenen iş dünyasına ‘Yanınızdayız’ mesajı verirken, süreçle ilgili izlenilmesi gereken yol haritası hakkında bilgi verdi. Sigorta sektörü olarak zor gün dostu olduklarını belirten Benli, “Sigorta sektörü olarak zor gün dostuyuz. Bunun içinde tüm hazırlıklarımızı yaparız. Şu anda yükümlülüklerimizi yerine getirme noktasında hiçbir sorunumuz yok. Tabii ki zarar gören yapıların çok olması sebebiyle operasyonel bazı süreçler yaşıyoruz. Ancak yine de sigorta hasar süreçleri anlamında dünya rekoru kıran bir süreçteyiz. 2 ay içerisinde 66 bin civarında dosyamız vardı. Bu dosyaların yarısı tamamlandı. Bu dosyaların yüzde 95’ini ise Haziran ayına kadar tamamlamış olacağız. Şu anda DASK hariç 76 milyar liralık hasar ödeyeceğimizi düşünüyoruz. Bunun dışında sigorta sektörü olarak deprem olduğu anda bu bölgedeki tüm poliçelerin yenilemelerini yaptık ve aldığımız karar doğrultusunda 8 Mayıs’a kadar tahsilatlarla ilgili herhangi bir iptal kararı olmayacak” şeklinde konuştu.