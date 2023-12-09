Türkiye’nin en çok yağış alan yeri Kahramanmaraş oldu!

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yaptığı açıklamada Kahramanmaraş’ta uzun yıllar aralık ayı toplam yağış ortalaması 130.6 iken Çağlayancerit ilçemize metrekareye 143.9 kilogram yağış düştü. Yine son 24 saatte Türkiye genelinde en çok yağış Çağlayancerit İlçemizde meydana geldi. Kahramanmaraş genelinde şiddetli yağış sonrası Büyükşehir Belediyemiz ve AFAD başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından tüm imkanlar seferber edilmiştir. İlimiz genelinde yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle istirham ediyorum" diye konuştu.