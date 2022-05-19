Türkoğlu Belediye Başkanını Seviyorum

Geçmiş yıllarda Maraş gazetelerinde Beyoğlu kasabası belediye başkanının Beyoğlu baba burnuna Şehitlik ve Anıtı yaptırdığını okudum, elime gazeteyi alıp Maraş belediyesinde bir yetkiliye götürüp gösterdim bakın, Maraşın ilçesi Türkoğluna bağlı bir belde olan Beyoğlu belediye başkanı Şehitlik ve Şehitlik anıtı yaptırmış diye gazeteyi gösterdim.

Gazeteyi eline alıp, yav sende söylüyorsun bir köy muhtarı diye hakir görerek işleri yok yapmışlar dedi. Özürün kabahatinden büyük, Beyoğluna gidip burayı göreceğim sana cevabımı dönüşte vereceğim dedim.

Bir kaç arkadaşım ile arabaya binip Beyoğluna gittik.

Aman Allahın ne muazzam bir Şehitlik görkemli bir anıt pırıl pırıl bahçe, park, mesire alanı ne derseniz deyin çok mutlu olduk. Beyoğlunu gezdik her yer pırıl pırıl tertemiz, Osman başkanın elinde sanki sihirli bir değnek var, Futbol sahaları, okuma salonları neler yok ki, Osman başkanla Tanışıp yaptığı güzel hizmetlerden dolayı Teşekkür etmek için belediyeye gittik. Osman başkan Ankara’ya gitmiş görüşemedik" arabamıza binip yola çıktık Türkoğluna girelim dedik Türkoğlunun içini geziyoruz, beyoglunun yanında daha büyük ama bakımsız bir köy havası vardı" Beyoğlu ile kıyas bile edilemezdi.

Maraşa geldiğimizde doğru belediyeye varıp aynı yetkiliye varıp dedim ki, Keşke Maraşta Beyoğlu gibi hizmet gören bir köy olsaydı, keşke Beyoğlu belediye başkanı gibi milli hassasiyete sahip bir muhtarımız olsaydı, senin köy ve muhtar diye küçümsediğin Osman başkan köyü ilçe yapmış, siz şehri ilçe yaptınız dedim.

Aradan yıllar geçti Osman başkan Türkoğlu belediye başkanı olurken bizim Maraş’taki başkan denilen mahalle muhtarı ve ekabir ekibi siyaset sahnesinin tozlu raflarına kaldırılmışlardı.

Yine Gazetelerden Türkoğlu belediyesi Avasım Geleneksel Türk oyunları düzenliyormuş, bir işimden dolayı Maraş dışında olduğum için gidemedim. Ama ikinci sene gittim, Bütün Türk dünyasından Macaristanda dahil geleneksel Türk Sporları olimpiyatları düzenleniyordu üç gün süren bu büyük ve muazzam organizasyondan sonra nihayet Osman başkanla tanıştık sohbet ettik çok heycanlı yapacakları projeleri büyük bir içtenlikle anlatıyordu ( aslında tipik bir siyasetçi bol keseden atıyor bütün bunları hangi bütçe ile yapacak diye arkadaşlarla aramızda konuşmuştuk) Avasım adı nerden geliyor diye sordum 752 yılında Karluk Türklerini abbasiler Maraşa yerleştirmişler burayada Avasım adını vermişler biz hem Maraşa Türklerin ilk yerleştikleri o günü kutluyoruz hemde yerelden ulusala uzanıyoruz demişti.

Zaman içinde Osman başkan bize anlattığı hayallerini bir bir gerçekleştirdi büyük bir köy olan Türkoğlunu şehir yaptı sayısız eserlere imza attı adamı basından takip ederken başımız dönüyor nerdeyse hergün bir proje bitiyor, nerdeyse hergün yeni projelere başlanıyor.

Maraşın 40 senede başaramadığı Organize sanayi bölgesini çok kısa bir zamanda hazırladı, fabrikalar yapıldı Türkoglu bir çok alanda Maraşın çok önünde koşuyor. Eloglu köyü bir Sanayi şehri bir metropol ilçe oldu

Hani bir vekil demişti ya antep fobisini bırakın diye.

Antep büyük şehir belediye başkanı için gelmiş geçmiş en başarısız başkan diyor antepliler.

Sayenizde şimdi maraşta Türkoglu belediye başkanı Osman Okumuş fobisi başladı.

Adam Beyoglu belediye başkanlığından bu yana hiç metal yorgunluğuna uğramadan, kibirlenmeden, kimseye depeden bakmadan dağlarda taşlarda, ovalarda yeni yeni projeleri kazandırıyor ne diyelim Rabbim Maraş'ada bir Osman Okumuş nasip et, Osman okumuşların sayısını çoğalt.