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Türkoğlu Belediye Meclisinden Ermenistan'ın Azerbaycan'a Saldırısına Kınama

Türkoğlu Belediye Meclisi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

Türkoğlu Belediye Meclisinden Ermenistan'ın Azerbaycan'a Saldırısına Kınama

Türkoğlu Belediye Meclisinden Ermenistan'ın Azerbaycan'a Saldırısına Kınama

Türkoğlu Belediye Meclisi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

06 Ekim 2020 Salı 18:07

Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen oturumda, salona Türk ve Azerbaycan bayrakları yan yana asılarak tüm şehitler için dualar edildi.

Belediye Başkanı Osman Okumuş, açılış konuşmasında, Ermenistan tarafından düzenlenen saldıranların başladığı ilk günden bu yana kardeş Azerbaycan halkı için dua ettiklerini söyledi.

Türkoğlu Belediyesi olarak ilçenin işlek caddelerini Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donattıklarını, ardandan Fatih Sultan Mehmet Han Camisi'nde mevlit okuttuklarını aktaran Okumuş, şunları kaydetti:

"Biz, Azerbaycan ile iki devlet bir milletiz. Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı'nın diğer lideri Devlet Bahçeli her zaman bu konuda dik durmuştur. Dünyada mazlumlara destek veren birinci ülkeyiz. Azerbaycan, 1992'de kaybettiği Karabağ'ı inşallah tekrar kazanıp Karabağ'ın bağrına Azerbaycan bayrağını tekrar diker. Orada savaşan askerlerimize bir nevi moral olması hasebiyle Türkoğlu Belediyemizin, bütün meclis üyeleriyle onlara manevi desteklerimizi sunuyoruz. Tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyoruz."

Son Güncelleme: 06.10.2020 18:15
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