Türkoğlu Belediyesi Çocuklara Bisiklet Dağıtmaya Devam Ediyor!

Binicilik ve Okçuluk Eğitim Merkezinde “Türkoğlu Konteyner Kentte” ikamet eden depremzede çocuklara sürpriz yaparak “Geleceğe Pedal Çevir” projesi kapsamında, iş insanlarının da katkılarıyla gerçekleşen programda AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş ile birlikte bisiklet hediye ettiler.

Deprem öncesinde ilçede çocuklarımızın daha mutlu, huzurlu ve güvenilir bir şekilde vatanına milletine devletine ve ailesine hayırlı birer birey olarak yetişebilmeleri için onların eğitim, öğretim, oyun ve eğlence gibi faaliyetlerinde her an yanlarında olan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş,

6 Şubatta yaşanan deprem sonrasında Türkoğlu Belediyesi olarakçocukların yüzlerindeki tebessüme gözlerindeki ışıltıya tekrar kavuşabilmeleri için “İlk Bisikletim Türkoğlu Belediyesinden” etkinliği kapsamında Türkoğlu Binicilik ve Okçuluk Eğitim Merkezimizde düzenlenen programda hediye ettiği bisikletlerine kavuşmalarına ve at binerek gönüllerince eğlenmelerine şahit oldu.