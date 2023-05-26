Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Şerefoğlu’nun Yolu Büyükşehir’le Yenilendi
Şerefoğlu’nun Yolu Büyükşehir’le Yenilendi
Andırın Yolları Bakıma Alındı!
Andırın Yolları Bakıma Alındı!
İl Başkanı Muharrem Çevik, Selim Temurci’yi tebrik etti
İl Başkanı Muharrem Çevik, Selim...
SANKO Üniversitesi Romatoloji Sempozyumu Düzenleyecek
SANKO Üniversitesi Romatoloji Sempozyumu Düzenleyecek
Büyükşehir Kırsal Mahalle Yollarında
Büyükşehir Kırsal Mahalle Yollarında

Türkoğlu Belediyesi Çocuklara Bisiklet Dağıtmaya Devam Ediyor!

Belediye Başkanı Osman Okumuş; afetin ilk gününden beri depremin çocuklar üzerindeki tesirinin azalması için sosyal projelerle ve çocuklara yaptığı sürprizlerle onların ellerini hiç bırakmadı.

Türkoğlu Belediyesi Çocuklara Bisiklet Dağıtmaya Devam Ediyor!

Türkoğlu Belediyesi Çocuklara Bisiklet Dağıtmaya Devam Ediyor!

Belediye Başkanı Osman Okumuş; afetin ilk gününden beri depremin çocuklar üzerindeki tesirinin azalması için sosyal projelerle ve çocuklara yaptığı sürprizlerle onların ellerini hiç bırakmadı.

26 Mayıs 2023 Cuma 19:08

Binicilik ve Okçuluk Eğitim Merkezinde “Türkoğlu Konteyner Kentte” ikamet eden depremzede çocuklara sürpriz yaparak “Geleceğe Pedal Çevir” projesi kapsamında, iş insanlarının da katkılarıyla gerçekleşen programda AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş ile birlikte bisiklet hediye ettiler.

Deprem öncesinde ilçede çocuklarımızın daha mutlu, huzurlu ve güvenilir bir şekilde vatanına milletine devletine ve ailesine hayırlı birer birey olarak yetişebilmeleri için onların eğitim, öğretim, oyun ve eğlence gibi faaliyetlerinde her an yanlarında olan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş,

6 Şubatta yaşanan deprem sonrasında Türkoğlu Belediyesi olarakçocukların yüzlerindeki tebessüme gözlerindeki ışıltıya tekrar kavuşabilmeleri için “İlk Bisikletim Türkoğlu Belediyesinden” etkinliği kapsamında Türkoğlu Binicilik ve Okçuluk Eğitim Merkezimizde düzenlenen programda hediye ettiği bisikletlerine kavuşmalarına ve at binerek gönüllerince eğlenmelerine şahit oldu.

Son Güncelleme: 26.05.2023 19:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pervin Buldan, “Bizim için önemli olan Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlerdir”
Pervin Buldan, “Bizim için önemli olan Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlerdir”
Şerefoğlu’nun Yolu Büyükşehir’le Yenilendi
Şerefoğlu’nun Yolu Büyükşehir’le Yenilendi
Başkan Güngör, “Göksun Konteyner Kentte Depremzedelerle Bir Araya Geldi”
Başkan Güngör, “Göksun Konteyner Kentte Depremzedelerle Bir Araya Geldi”
Gri Koç, Kahramanmaraşlı Gençlerle Buluşacak
Gri Koç, Kahramanmaraşlı Gençlerle Buluşacak
Teşekkür ziyaretleri Nurhak ve Elbistan’da devam etti
Teşekkür ziyaretleri Nurhak ve Elbistan’da devam etti

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber