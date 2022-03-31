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Türkoğlu Belediyesi’nden kültür ve sanat etkinlikleri

‘Türkoğlu Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri Kapsamında ‘Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek ve İstiklal Marşı” konulu konferans düzenlendi.

Türkoğlu Belediyesi’nden kültür ve sanat etkinlikleri

Türkoğlu Belediyesi’nden kültür ve sanat etkinlikleri

‘Türkoğlu Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri Kapsamında ‘Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek ve İstiklal Marşı” konulu konferans düzenlendi.

31 Mart 2022 Perşembe 16:33
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Türkoğlu Belediyesinin Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında, Eğitimci Yazar İletişim Uzmanı Fatih AKBABA tarafından Türkoğlu Misak ı Milli Konferans salonunda ‘Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek ve İstiklal Marşı” konulu konferans verildi.

Gönüllere dokunan bu muhteşem ve anlamlı konferans, ilçe halkı tarafından yoğun ilgi gördü.
Konferansta konuşma yapan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş; Mehmet Akif ‘i inşallah heyecanla hocamdan dinleyeceğiz. Tabi bazı zamanlarda tarih, bazı zamanlarda kültürel, tiyatro ve sinema etkinlikleri ilçemizde bol bol yapıyoruz. En son ‘Kesişme, İyi ki Varsın Eren’ filmine yaklaşık 5 bin öğrencimizi ve vatandaşımızı götürdük. Mehmet Işık hocamın ilçemizin tarihiyle ilgili 5 bin öğrenciye ulaşmasını sağladık. Belediyecilik anlamında da Türkoğlu’nda güzel hizmetler oluyor. Hepinizin adına Fatih hocam a hoş geldin diyorum. Teşekkür ediyorum.

Konferansa: Türkoğlu Belediye Başkanı Osman OKUMUŞ, İlçe Jandarma Komutanı Kemal HAKVERDİ, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet ÇİMEN, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil OKUR, AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin OKUMUŞ, Siyasi Partilerin temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, Daire Amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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Türkoğlu Belediyesi’nden Kültür Ve Sanat Etkinlikleri
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