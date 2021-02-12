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Türkoğlu Belediyesinden öğrencilere tablet

Türkoğlu Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere 200 adet tablet dağıtımı gerçekleştirildi.

Türkoğlu Belediyesinden öğrencilere tablet

Türkoğlu Belediyesinden öğrencilere tablet

Türkoğlu Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere 200 adet tablet dağıtımı gerçekleştirildi.

12 Şubat 2021 Cuma 16:49
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Eğitime yaptığı katkılardan dolayı adından sürekli söz ettiren Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, pandemi dolayısıyla geçtiğimiz günlerde öğrencilere masa dağıtmıştı, bugün ise tablet dağıtımını gerçekleştirdi.

İhtiyaç sahibi öğrencilere yönelik tablet dağıtımı, Türkoğlu Belediye Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleşti. Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ve AK Parti ilçe Başkanı Feyzettin Okumuş ile birlikte, öğrenci ve aileleri katıldı.

Türkoğlu Belediyesi olarak daha önce öğrencilere, kırtasiye malzemeleri, test kitapları, zeka oyunları ve çalışma masaları gibi materyaller ile eğitime desteklerde bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Osman Okumuş, konuşmasında; Katkılarımıza ek olarak, şuan da bir yenisini daha ekledik. İlçedeki 200 ihtiyaç sahibi öğrenciye bu zor günlerde dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden bir tanesi olan EBA'ya daha kolay ulaşmak amacıyla öğrencilere tablet hediyesi yardımında bulunduk.

Başkan Okumuş konuşmasına şu sözlerle devam etti; Çocuklarımıza bu pandemi sürecinde bizlerde bir nebze olsun, Türkoğlu ilçemizde bu eksiği kapatmak için Belediyemiz tarafından 200 adet tablet aldık. Siz değerli velilerimize ve öğrencilerimize bunu kullanmak için Milletvekilimiz Habibe Öçal nezdinde takdim ettik. diyerek konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal; “Bizde isterdik ki çocuklar okullarda öğretmeleri ile yüz yüze ders yapsınlar, ama bu pandemiden dolayı eğitime ulaşımda tek araç haline geldi. Bundan dolayı çocuklarımızın eğitimlerinin aksamamaları ve eğitimlerine devam edebilmeleri için tablet zorunlu hale geldi.
Belediye Başkanımız tespit etmiş. İhtiyacı olan çocuklarımızı tabletle buluşturarak, eğitimlerine ara vermemeleri ve eğitimlerini kesintiye uğramaması noktasında bu tablet inşallah çocuklarımızın çok işine yarayacaktır.
Çocuklarımızın eğitimlerinin devam edebilmesi için, gerek EBA sistemine girmeleri, gerekse de öğretmenleri ile zoom üzerinden veya farklı dijital ortamlardan bir araya gelmeleri için tabletler önemli.
Ben tekrar Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum, diyerek konuştu.

Ömer Baki Saygılı (ortaokul öğrencisi); Osman Başkanımıza verdiği tabletle ben derslerime daha çok çalışacağım. Bu pandemi dolayısıyla derslerimize çok çalışamadık, inşallah pandemi biter de okulumuza gideriz.

Tabletlerine kavuşan öğrenciler, mutlu olduklarını dile getirerek, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’a teşekkür ettiler.

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