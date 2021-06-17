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Türkoğlu Belediyespor, Deplasmandan 3 Puanla Döndü

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Kahramanmaraş’ı temsil eden Türkoğlu Belediye Spor, Şanlıurfa Viranşehir Sanayi Spor’u 2-1 yendi.

Türkoğlu Belediyespor, Deplasmandan 3 Puanla Döndü

Türkoğlu Belediyespor, Deplasmandan 3 Puanla Döndü

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Kahramanmaraş’ı temsil eden Türkoğlu Belediye Spor, Şanlıurfa Viranşehir Sanayi Spor’u 2-1 yendi.

17 Haziran 2021 Perşembe 16:15
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Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, karşılaşmayı tribünde Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci ve Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ile birlikte izlediler.

BAL 4.Bölge 2. Grupta Temsilcimiz Türkoğlu Belediye Spor, 2 maçta 1 galibiyet alan Şanlıurfa Viranşehir Sanayi Spor’a konuk oldu. Lige deplasmanda Elbistan Spor galibiyetiyle başlayan, Türkoğlu Belediye Spor, ilk dakikalarda rakibine baskı kurarak iki dakika ara ile Dk. 10 Hasan Güvendik ve Dk. 12 Oğuz Kaan Kıldacı gölleri ile 2-0 öne geçti. Maçın ilerleyen dakikalarında Şanlıurfa Viranşehir Sanayi Sporun bulduğu tek gol ise galibiyete yetmedi.

Türkoğlu Belediye Spor 2. Grupta, 3. Haftanın maçı Şanlıurfa Viranşehir Sanayi Spor’u 2-1 mağlup ederek puanını 6’ya yükseltti.

Türkoğlu Belediye Spor Lider Şanlıurfa BŞB ile arasındaki puan farkını 3 puana düşürerek zirve yarışındaki yerini sağlamlaştırdı.

Maçın son düdüğü ile büyük sevinç yaşayan Türkoğlu Belediye Spor futbolcuları sevinçlerini, soyunma odasında Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’ u omuzlara alarak kutladı.

Başkan OKUMUŞ ise futbolcuları ve teknik ekibi azimli mücadelesinden dolayı tebrik ederek şunları belirtti; “3. Bal ligi maçımızı gerçekleştirdik. Deplasmanda Viranşehir de çok önemli bir maçtı aslında, geçen maçı almamız gerekiyordu. Urfa Büyükşehir’e talihsiz bir şekilde 4-2 yenildik, şu an 2-1 kazandık 3 puan aldık. Önümüzdeki 3 maçımız var, 3 maçı da kazanmamız gerekiyor. Urfa Büyükşehir’in kaybetmesini bekleyeceğiz, hepsi final havasında geçecek. Bir buçuk hafta içerisinde bitecek. Türkoğlu’muza inşallah güzel bir 3 maç hediye edeceğiz.

Viranşehir kaymakamı, belediye başkanı, belediye başkan yardımcıları ve kulüp başkanlarına ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederiz.

Fethi hocam, Doğan hocam, Hüseyin hocam ve bire bir bütün ekipte yer alan arkadaşlarımıza, futbolcularımıza teşekkür ediyorum ayaklarına sağlık.” dedi.

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