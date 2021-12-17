Türkoğlu Gıda İhtisas OSB’nin yönetim kurulu seçildi!

Kuruluş Protokolü için de mutabakata varılan konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Projemiz hayata geçtiğinde, sadece Türkoğlu’nda değil, tüm ilçelerimizde gıda üretimini artıracak, binlerce kişiyi istihdam edecek. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkoğlu’nda kurulması planlanan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyet toplantısına katıldı. Meclis Salonu’nda paydaş kurum temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantı, yapılan bilgilendirme sunumuyla başladı. Ardından toplantıda açılış konuşmalarını yapan Başkan Güngör, “Birçok tescilli lezzete sahip Kahramanmaraş’ımızda atacağımız bu adımı son derece önemsiyoruz. Büyükşehir Belediye’miz öncülüğünde, müteşebbis heyetimizin de katkılarıyla inşallah sürece hızla başlıyoruz. Türkoğlu Belediye’mizle bir an önce altyapısını gerçekleştirmiş olacağız. Projemiz hayata geçtiğinde, sadece Türkoğlu’nda değil, tüm ilçelerimizde gıda üretimini artıracak, binlerce kişiyi istihdam edecek. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Gıda Üretiminde Kahramanmaraş Marka Olacak

Toplantıda Türkoğlu’nun Çobantepe mevkiinde kurulacağı ifade edilen Gıda İhtisas OSB, kolay ulaşım ve lojistik ile düşük maliyeti buluşturarak kesintisiz üretim sağlayacak. Sadece “Kırmızı Biber” üretimiyle Türkiye’de ikinci sıraya oturan Kahramanmaraş’ın, projenin hayata geçmesiyle birlikte ürünlerini yurtiçi ve yurtdışı piyasalara markalaştırarak arz etmesi de hedefler arasında. İmzalanan kuruluş protokolüyle önemli bir aşama kaydeden projenin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yürütülecek sürecin ardından kısa süre zarfında hayata geçirilmesi planlanıyor.