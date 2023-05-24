Türkoğlu'nda konutlar hızla yükseliyor

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde akıllı köy evleri ve kalıcı konutların hız kesmeksizin, gece gündüz yapımına devam ediliyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Türkoğlu'nun kırsal Özbek Mahallesi'nde bazı köy evlerinin yapımı tamamlandı.

Mahallede çevre, park ve bahçe düzenlemeleri için çalışan ekipler, depremzedelerin bir an önce evlerine kavuşması için çaba harcıyor.

7 bin 200 konutun ilk teslimleri 6 ay içerisinde olacak ve toplamda 1 yıl içerisinde tamamını hak sahiplerine teslim edilecek.

Bakanlık tarafından yapılan akıllı köy evleri projesin de inşaatlar Özbek, Kadıoğluçiftliği, Uzunsöğüt, Yeşilyöre, Büyükimalı ve Küçükimalı Mahallelerinde toplamda 536 konutun çalışmaları devam ediyor.

Bölgeden hiç ayrılmayan Başkan Okumuş, akıllı ve karışık olan gece gündüz devam ettiğini ifade ederek en geç 6 ay içerisinde tüm depremzedelere konutlarını teslim edeceğiz" dedi.

Osman Okumuş, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Şu anda Türkoğlu ilçemizin Özbek Mahallesi'ndeyiz depremin hemen akabinde burada zemin etütleri yapıldı. Özbek mahallemiz olmak üzere toplamda bu bölgeye 310 tane kalıcı konut yapılacak.Çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor depremden 44 gün sonra teslim ettiğimiz konutlar oldu. Özbek mahallemizde ilk planda 3 tane ailemiz yerleşti ama tamamı İnşallah 6 aylık süre içerisinde tamamlanmış olacak. Bölge için Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ ve Cumhurbaşkanımız gece gündüz destek veriyor. bir Belediye Başkanı olarak değil depremzede olarak konuşuyorum depremin ilk gününden itibaren gerek devletin kurumları gerekse stk'lar, Türkiye ve dünyadan yardımseverler buraya kadar geldiler. Sağ olsunlar hep dertlerimize ortak oldular yaraları sarmak için hala çalışıyorlar. Türkoğlu ilçemizde toplamda 7200 daire yapılacak yani ortalama 12- 13 katrilyonluk yatırım.11 şehirde bunu hesapladığımızda devletimiz için büyük külfet olmasına rağmen hiç gecikmeden 44 günlük süre içerisinde konutlarımızı teslim etmeye başladık bu vesile ile çevre ve şehircilik bakanımıza çok çok teşekkür ediyoruz, Bu imkanları bize sunan, devleti seferber eden Türkiye yüzyılımızın mimarı, dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum Çünkü 11 ili vuran depremde 6 defa Kahramanmaraş'a gelip deprem zedelerle birlikte oldu, onun o manevi desteğini biz sürekli hissettik. bu 7.200 konutun yaklaşık 4000 civarı Türkoğlu'nun kuzeyine kurulacak Yenişehir TOKİ bölgesinde, 3000 tanesi de Türkoğlu'nun 44 mahallesindeki her Mahallesi'nde inşa edilecek.Burada şuna dikkat ettik, mahalle kültürünü tekrar yaşatabilmek için her mahallenin yanında sağlam zeminler tespit edildi. Yanına sosyal donatılar, 108 metrekarelik 3+1 evlerle beraber ortalama bir dönüm de bahçelerin yanında hayvanları olanlara da ahırlar yapılacak.yani tüm bölgede sağlam camiler okullar ve binalar inşa ediliyor.burada kullanılan demire baktığınızda normalde statik olarak 3-4 kat götürebilecek ama bir katlı olacak çok sağlam, çok şiddetli depremlere dayanıklı konutlar inşa ediliyor. Deprem bize delerimizi inşallah 6 ay içerisinde en geçte bir yıl içerisinde tamamını konutlarını yerleştireceğiz.”