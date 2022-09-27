Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Okulları Rumkale Su Sporları Festivalinde Beş Derece Elde Etti
SANKO Okulları Rumkale Su Sporları...
Kahramanmaraş’ta Doğa ve Fen Okulu Projesi Tamamlanıyor
Kahramanmaraş’ta Doğa ve Fen Okulu...
Kadına Şiddetle Mücadele Eğitimleri Sürüyor
Kadına Şiddetle Mücadele Eğitimleri Sürüyor
“Nefes Almadan” Perdelerini çocuklar için açacak
“Nefes Almadan” Perdelerini çocuklar için...
Göksunlu Muhtarlardan Başkan Güngör’e hizmet teşekkürü
Göksunlu Muhtarlardan Başkan Güngör’e hizmet...

Türkoğlu Tüm Güzellikleriyle İzmir’ de

İzmir Kahramanmaraş Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği (İZMİR MARAŞDER) tarafından organize edilen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nde Kahramanmaraş’ın metropol ilçeleri arasında yer alan Türkoğlu Belediyesi’nin standı vatandaşların büyük ilgisini çekiyor.

Türkoğlu Tüm Güzellikleriyle İzmir’ de

Türkoğlu Tüm Güzellikleriyle İzmir’ de

İzmir Kahramanmaraş Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği (İZMİR MARAŞDER) tarafından organize edilen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nde Kahramanmaraş’ın metropol ilçeleri arasında yer alan Türkoğlu Belediyesi’nin standı vatandaşların büyük ilgisini çekiyor.

27 Eylül 2022 Salı 12:59

Bostanlı BOSPA Fuar Alanı’nda düzenlenen ve İzmirli vatandaşların yoğun ilgisi ile devam eden Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nde Türkoğlu Belediyesi’nin açtığı stant katılımcıların ilgi odağı oldu.

Özellikle Türkoğlu ilçesinde yetiştirilen salatalık ve acurların turşularını beğenen vatandaşla, ikram edilen turşunun tadına hayran kaldıklarını dile getirdi.

Türkoğlu Belediyesi standı, hizmetlerinin yani sıra, tarımıyla, sanayisiyle, tarihi ve kültürü ile bereketli topraklarında yetişen çileği, salatalığı, Acuru, biberi ve belediyenin destekleriyle kadın kooperatiflerin el emeği ürünlerini tanıtarak festivale damgasını vurdu.

Bunların yanı sıra Gavur gölünde bulunan Maraş fili ve tarihi bundan 9 bin yıl öncesine dayanan Domuztepe höyüğündeki kazı çalışmalarında bulunan tarihi eserlerde İzmirlilerin büyük beğenisini topladı.

Anahtar Kelimeler:
Türkoğlu Tüm Güzellikleriyle İzmir’ De
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör: “Güreşin başkenti Kahramanmaraş”
Başkan Güngör: “Güreşin başkenti Kahramanmaraş”
SANKO Okulları Rumkale Su Sporları Festivalinde Beş Derece Elde Etti
SANKO Okulları Rumkale Su Sporları Festivalinde Beş Derece Elde Etti
Başkan Güngör, ‘Kahraman itfaiyecilerimizle iftihar ediyoruz’
Başkan Güngör, ‘Kahraman itfaiyecilerimizle iftihar ediyoruz’
Kahramanmaraş’ta Doğa ve Fen Okulu Projesi Tamamlanıyor
Kahramanmaraş’ta Doğa ve Fen Okulu Projesi Tamamlanıyor
İzmir lavanta koktu!
İzmir lavanta koktu!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber