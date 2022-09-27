Türkoğlu Tüm Güzellikleriyle İzmir’ de

Bostanlı BOSPA Fuar Alanı’nda düzenlenen ve İzmirli vatandaşların yoğun ilgisi ile devam eden Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nde Türkoğlu Belediyesi’nin açtığı stant katılımcıların ilgi odağı oldu.

Özellikle Türkoğlu ilçesinde yetiştirilen salatalık ve acurların turşularını beğenen vatandaşla, ikram edilen turşunun tadına hayran kaldıklarını dile getirdi.

Türkoğlu Belediyesi standı, hizmetlerinin yani sıra, tarımıyla, sanayisiyle, tarihi ve kültürü ile bereketli topraklarında yetişen çileği, salatalığı, Acuru, biberi ve belediyenin destekleriyle kadın kooperatiflerin el emeği ürünlerini tanıtarak festivale damgasını vurdu.

Bunların yanı sıra Gavur gölünde bulunan Maraş fili ve tarihi bundan 9 bin yıl öncesine dayanan Domuztepe höyüğündeki kazı çalışmalarında bulunan tarihi eserlerde İzmirlilerin büyük beğenisini topladı.