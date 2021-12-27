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Türkoğlu’nda ‘Alo evde bakım’ hizmeti başladı!

Türkoğlu Belediyesi ilçede yeni bir hizmete imza atarak "Alo evde bakım" hizmeti başlattı.

Türkoğlu’nda ‘Alo evde bakım’ hizmeti başladı!

Türkoğlu’nda ‘Alo evde bakım’ hizmeti başladı!

Türkoğlu Belediyesi ilçede yeni bir hizmete imza atarak "Alo evde bakım" hizmeti başlattı.

27 Aralık 2021 Pazartesi 19:14
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Türkoğlu belediyesince ilçede bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik 'Alo Evde Bakım' hizmetine başlandı.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş yeni hizmetle ilgili şunları kaydetti;

“Başlattığımız ‘ALO EVDE BAKIM’ hattı uygulaması ile ihtiyacı olan yaşlılarımız ve engelli vatandaşlarımız Türkoğlu Belediyemizin 0530 342 91 60 ile 0344 618 10 05 nolu numarasını arayarak, talep de bulunuyor. Bu talep üzerine randevu verilen vatandaşımıza Belediye ekiplerimiz, evinde saç-sakal tıraş vb bakımı yapıyor.”

Son Güncelleme: 27.12.2021 20:23
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Türkoğlu’nda ‘Alo Evde Bakım’ Hizmeti Başladı!
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