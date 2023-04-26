Türkoğlu’nda hasarlı yollar yenileniyor!

Şehrin tekrar ayağa kaldırılması ve hayatın normale dönmesi noktasında tüm alanlarda çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım standardını iyileştirme noktasında da arterlerde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca Türkoğlu ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde bulunan İstiklal Caddesi’nde yürütülen asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Toplamda 2 kilometre uzunluğa ve 16 metre genişliğe sahip arter sıcak asfaltla baştan uca yenileniyor. Ticaret merkezleri, sosyal tesisler ve kamu binalarına ulaşım sağlayan arterde sürdürülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla İstiklal Caddesi yenilenen yüzüyle ilçeye hizmet verecek.