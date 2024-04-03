Türkoğlu’nda Karaca Dönemi Başladı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Yeniden Refah Partisinden Türkoğlu Belediye Başkanı seçilen Mehmet Karaca, İlçe Seçim Kuruluna kendisini seçen halkla beraber Kent Meydanından yürüyerek gitti. Başkan Karaca; “Bu başarı halkımızın başarısı. Halkın adayı olarak, mazbatamızı da halkımızla birlikte aldık” dedi.

Daha sonra beraberindeki halkla Belediye Binasına geçen Başkan Karaca’yı, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuşkarşıladı.

Birlikte başkanlık makamına geçen Karaca ve Okumuş, karşılıklı çiçek takdiminde bulundular.

BAŞKAN OKUMUŞ; HİZMET SIRASI BAŞKANIMIZ KARACA’DA

Karaca’yı tebrik eden Okumuş; “Bundan sonra hizmet sırası Mehmet Karaca Başkanımda. Çok başarılı, seviyeli bir seçim kampanyası yürüttü. Biz 10 yıl burada ilçemize hizmet ettik, bundan sora görev kendilerinin. Çok güçlü bir ekibi var, başarılı olacağına inanıyorum. Ne zaman ihtiyaç duyulursa da yanında olacağım.

Tekrar tebrik ediyor, başarılar diliyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun inşallah” dedi.

BAŞKAN KARACA; BAŞKAN OKUMUŞ’A HİZMETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM

Başkan Karaca da Başkan Okumuş’a ilçeye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek; “2 Dönem ilçemize belediye başkanlığı yaptınız, hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Biz de inşallah en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacağız” diye konuştu.

YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR, ŞİMDİ HİZMET ZAMANI

Samimi bir havada gerçekleşen devir teslim töreninin ardından halka seslenen Başkan Karaca, desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ederek; “Seçim bitti, mazbatamızı aldık. Bize oy veren vermeyen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Ahlaklı belediyecilik anlayışı ile tüm halkımıza adaletli bir şekilde hizmet etmek boynumuzun borcudur. Belediyemizin kapısı tüm vatandaşlarımıza açık olacak, çünkü bu belediye halkımızın belediyesi.

Artık görevimizin başındayız. Şimdi hizmet zamanı, kaybedecek vaktimiz yok, yapacak çok işimiz var. Buradan bir kez daha söz veriyorum, depremin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışacağız” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Karaca, tebrikleri kabul etti.