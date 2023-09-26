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Türkoğlu’nda köy konutları kıştan önce teslim edilecek!

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Köy evleri ile ilgili kış gelmeden teslim edileceğini belirterek: “Kıştan önce evlerin bitirilmesi için yoğun şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız ve TOKİ çalışmalara devam ediyor” dedi

Türkoğlu’nda köy konutları kıştan önce teslim edilecek!

Türkoğlu’nda köy konutları kıştan önce teslim edilecek!

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Köy evleri ile ilgili kış gelmeden teslim edileceğini belirterek: “Kıştan önce evlerin bitirilmesi için yoğun şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız ve TOKİ çalışmalara devam ediyor” dedi

26 Eylül 2023 Salı 11:16

Türkoğlu ilçesi Kırmakaya Mahallesinde yapımı devam eden köy konutlarında incelemelerde bulanan Başkan Okumuş, Etap etap yapılan konutlara taşınma tarihi olarak kış ayından öncesi işaret etti.

Depremin ilk gününden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri ile beraber bütün işçilerin sahada olduğuna değinen Başkan Okumuş: “Yedi ay önce meydana gelen 'asrın felaketinde’, 44 mahallemiz etkilenmişti. Şu anda yaraları sarma dönemi. Kıştan önce evlerin bitirilmesi için yoğun şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız ve TOKİ çalışmalara devam ediyor. Yaklaşık 18 mahallemiz bu müteahhit arkadaşımız tarafından hızlı bir şekilde yapılıyor. Evler 130-135 metre kare. Bu evler çatılar da dahil yalıtımlı.3 bin 200 konut Türkoğlu'na yapılıyordu.

Yaklaşık 650 tanesi de Türkoğlu'nda ki depremzedelerimize inşallah kıştan önce verilecek. Hemşerilerimiz bilsinler ki, ilk günden itibaren nasıl samimi gayretli bir çalışma varsa, hiçbir duraksama yok. Allah'ın izniyle kısa zaman içerisinde bu konutlarımızı depremzedelerimizin hizmetini açacağız” şeklinde konuştu

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Türkoğlu’nda Köy Konutları Kıştan önce Teslim Edilecek!
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