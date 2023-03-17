Türkoğlu’ndaki çifte minareli cami ağır hasar aldı!

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler Kılılı Camini kullanılamaz hale getirdi.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre caminin orta hasarlı olduğu, durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilerek ibadete kapatıldığı ifade edildi.