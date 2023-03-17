Türkoğlu’ndaki çifte minareli cami ağır hasar aldı!

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler Kılılı Camini kullanılamaz hale getirdi.
Yetkililerden yapılan açıklamaya göre caminin orta hasarlı olduğu, durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilerek ibadete kapatıldığı ifade edildi.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki kılılı Mahallesi yerleşkesinde yer alan çifte minareli camide depremden ağır hasar gördü.
Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler Kılılı Camini kullanılamaz hale getirdi.
Yetkililerden yapılan açıklamaya göre caminin orta hasarlı olduğu, durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilerek ibadete kapatıldığı ifade edildi.