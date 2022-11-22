Türkoğlu’nun Yeni Köprüsünde Geri Sayım

Bağlantı yollarında sürdürülen asfalt çalışmalarının ardından 100 metre uzunluğundaki yeni köprünün trafiğe açılması bekleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek için projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, 10 Milyon TL’lik yatırımla Türkoğlu’nun Kuyumcular Mahallesi’nde hayata geçirilen yeni köprüde önemli bir aşama daha geride bırakıldı.

100 metre uzunluğa, 12 metre genişliğe sahip köprünün inşası tamamlandı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafında köprünün bağlantı yollarında gerçekleştirilen dolgu, reglaj ve temel hazırlıklarının da tamamlanmasının ardından bölgede asfalt uygulamalarına başlandı. Asfalt, trafik işaretçileri ve yol çizgi çalışmalarının kısa süre içerisinde nihayetlendirilerek 10 Milyon TL’lik yatırımın bölge halkının hizmetine sunulması hedefleniyor.