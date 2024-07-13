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TUSAŞ Başkanı Vardan’dan KMTSO’ya ziyaret!

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nı (KMTSO) ziyaret etti. Geniş katılımla gerçekleşen ziyarette; KMTSO ve TUSAŞ ortaklığında kurulan savunma sanayii şirketinin geleceği ele alındı.

TUSAŞ Başkanı Vardan’dan KMTSO’ya ziyaret!

TUSAŞ Başkanı Vardan’dan KMTSO’ya ziyaret!

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nı (KMTSO) ziyaret etti. Geniş katılımla gerçekleşen ziyarette; KMTSO ve TUSAŞ ortaklığında kurulan savunma sanayii şirketinin geleceği ele alındı.

13 Temmuz 2024 Cumartesi 10:54

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Kahramanmaraş’a gelen TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve beraberindeki TUSAŞ heyeti, ilk olarak Kahramanmaraş Valiliğini, akabinde ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Kurum ziyaretleri sonrası geçtiğimiz aylarda açılışı yapılan TUSAŞ Kahramanmaraş Havacılık Yapısalları Üretim Tesisleri’ne geçen Başkan Vardan ve heyet, tesisin ileri teknoloji ve inovatif üretim süreçlerini yerinde incelerken, modern üretim hatları ve otomasyon sistemleri hakkında bilgi aldı. Ayrıca, tesisin bölge ekonomisine ve istihdamına sağladığı katkılar üzerinde duruldu ve yerel ekonomiye getirdiği canlılık ile bölgedeki iş gücüne olan olumlu etkileri değerlendirildi.

Fabrika ziyareti sonrası ise Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda TUSAŞ-KMTSO ortaklığında kurulan savunma sanayii şirketi için istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; Kahramanmaraş Valisi MükerremÜnlüer, TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan, KMTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve iş insanları katıldı.

VARDAN: KAHRAMANMARAŞ’A YENİ BİR SEKTÖR KAZANDIRMANIN GAYRETİ İÇİNDEYİZ
Ziyareti değerlendiren TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, şunları söyledi: “Yönetim kurulu üyelerimiz ve ilgili arkadaşlarımızla birlikte, Kahramanmaraş'ta sanayi odamızı, valiliğimizi, belediye başkanlığımızı ve TUSAŞ tesislerimizi ziyaret ettik. Özellikle depremden sonra bu bölgedeki insanlara yeni meslekler kazandırmak, istihdam yaratmak ve savunma sanayii alanında yeni bir sektör oluşturmak için yola çıkmıştık. Sağ olsun sanayicilerimiz ve ticaret erbabı arkadaşlarımız, tesislerimize ve düşüncelerimize oldukça hızlı ve olumlu cevap verdiler. Bugün neyi konuşuyoruz? Bugün ortak şirketlerin oluşumunu, Kahramanmaraş'ta havacılık ve uzay sektörünün gelişimini konuşuyoruz. Yıllardır tekstil, çelik eşya ve tarım ürünleriyle anılan Kahramanmaraş’a yeni bir sektör kazandırma çabasındayız. Allah nasip ederse, iş dünyasının kıymetli temsilcileriyle birlikte kuracağımız tesislerle yeni iş alanları oluşturacağız ve Kahramanmaraş'a hizmet edeceğiz. Onların da gayretiyle bu sektör burada yeşerecek."

“KAHRAMANMARAŞ’TA GÜZEL GELİŞMELER YAŞANACAK”
"Nasıl ki TUSAŞ olarak çevremizde bir ekosistem oluşturduysak, benzer bir ekosistemi Kahramanmaraş'ta da görmeyi umut ediyoruz. Ülkemiz bu sektörde çok kısa bir sürede büyük ilerleme kaydetti ve önümüzdeki beş ila on yıl içinde Kahramanmaraş'ta inanılmaz bir gelişme göreceğimizi düşünüyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz, sayın başkanım.”


BULUNTU: KAHRAMANMARAŞ UZAY VE HAVACILIKTA ÖNEMLİ GELİŞMELER KAYDEDİYOR
KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Geçtiğimiz haftalarda, Ticaret ve Sanayi Odası olarak yeni TUSAŞ Başkanımız Ömer CihadVardan’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirmiştik. Ziyaretimizde Ömer Bey'i Kahramanmaraş’a davet ettik ve sağ olsun bizi kırmayarak şehrimizi ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, TUSAŞ tesislerini gezdik ve KMTSO ve TUSAŞ ortaklığında kurulan Kahramanmaraş Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ şirketiyle ilgili teknik görüşmelerimizi tamamladık. Ticaret ve Sanayi Odamızda, yeni kurulacak şirketin yer seçimi başta olmak üzere birçok teknik konu özelinde istişarelerde bulunduk. İnşaat faaliyetlerinin bir an önce başlaması için gerekli adımları da görüştük. Kahramanmaraş, uzay ve havacılık alanında önemli bir aşama kaydediyor. Önümüzdeki hafta Ankara'da bir toplantı daha yapacağız ve gerekli görüşmeleri hızlı bir şekilde sürdüreceğiz. Şirketin aktif hale gelmesi için önümüzdeki günlerde bu sürecin tamamlanmasını umuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

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TUSAŞ Başkanı Vardan’dan KMTSO’ya Ziyaret!
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