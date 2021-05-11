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Tütüncü AVM’den bayram mesajı

Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Bayraktar, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Tütüncü AVM’den bayram mesajı

Tütüncü AVM’den bayram mesajı

Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Bayraktar, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

11 Mayıs 2021 Salı 17:01
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Bayraktar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bayramlar çok özel günlerdir. Milletimizin birlik ve beraberliği, kardeşlik ve dayanışma ruhu bayram günlerinde daha da gelişir ve pekişir. Sosyal dayanışmanın zirveye çıktığı Ramazan Bayramları, aziz milletimizin inanç köklerinin ne kadar sağlam olduğunun da bir nevi ispatı gibidir.

Milli birlik, bütünlük ve kardeşliğe ziyadesiyle ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakarak sevgiyle, hoşgörüyle tam bir kaynaşma ve birliktelik ruhuyla hareket etmeli ve sürekli dayanışma içinde olmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini, milli birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin artmasına vesile olmasını temenni eder hemşehrilerimizin Ramazan bayramını kutlar, sevgi ve selamlarımızı sunarız.”

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Tütüncü AVM’den Bayram Mesajı
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