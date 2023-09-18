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TÜVTÜRK Kahramanmaraş’ta ikinci muayene istasyonunu hizmete açtı!

TÜVTÜRK, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde yeni araç muayene istasyonunu Kahramanmaraş Valisi Sayın Mükerrem Ünlüer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Sayın Murat Baştor ve TÜVTÜRK Genel Müdürü Kemal Ören’in katıldığı bir tören ile hizmete açtı. İstasyon 5 kanalıyla tüm araç tiplerine muayene hizmeti verecek.

TÜVTÜRK Kahramanmaraş’ta ikinci muayene istasyonunu hizmete açtı!

TÜVTÜRK Kahramanmaraş’ta ikinci muayene istasyonunu hizmete açtı!

TÜVTÜRK, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde yeni araç muayene istasyonunu Kahramanmaraş Valisi Sayın Mükerrem Ünlüer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Sayın Murat Baştor ve TÜVTÜRK Genel Müdürü Kemal Ören’in katıldığı bir tören ile hizmete açtı. İstasyon 5 kanalıyla tüm araç tiplerine muayene hizmeti verecek.

18 Eylül 2023 Pazartesi 18:12

T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı denetiminde Türkiye’de periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK, araç muayene kapasitesini artırmak için yeni istasyon yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş’taki araç sahiplerinin araç muayene hizmetini daha kolay ve daha hızlı bir biçimde alması amacıyla kentteki 4’üncü istasyon olan Dulkadiroğlu İstasyonu hizmete açıldı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, TÜVTÜRK Genel Müdürü Kemal Ören ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşen törenle açılan 11 bin 445 metrekare alan üzerine kurulan istasyon 5 kanalı ile tüm araç tiplerine hizmet verecek. İstasyonda ayrıca egzoz gazı emisyon ölçümü hizmeti de veriliyor.

“Bu istasyonumuzun bölgede farklı bir değeri var”

TÜVTÜRK Genel Müdürü Kemal Ören, yaptığı konuşmada törenin kurum için bir açılış töreninin ötesinde bir anlam taşıdığını belirtti. Ören “Hepimizi yasa boğan deprem felaketinin acılarını ülke olarak, devletimizin de desteğiyle ve halkımızın dayanışmasıyla atlattık. Depremin hemen ardından TÜVTÜRK olarak biz de var gücümüzle bölge halkına destek olmaya çalıştık. O günlerde henüz açılışını yapmadığımız Dulkadiroğlu istasyonumuzu Valilik, AFAD ve birçok kurumun ortak gayretleriyle bir afet koordinasyon merkezi haline getirdik. İstasyonumuz 1000’den fazla vatandaşımıza aylarca ev sahipliği yaptı. Vatandaşlarımızın bölgedeki depremzedelere yeme içme, sağlık ve eğitim gibi alanlarda tam donanımlı hizmet sundu. Bu nedenle burası artık bizler için bir istasyondan çok daha öte, vatandaşlarımızın gönlünde ayrı bir yere, öneme sahip oldu” diye konuştu. Kemal Ören, 5 milyon dolar değerindeki bu yatırımın şehirdeki araç muayene hizmetini de daha kolay ve hızlı hale getirdiğini söyledi.

Araç muayene randevusu ücretsiz

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu istasyonunda araç muayene işlemlerini yaptırmak isteyen araç sahipleri www.tuvturk.com.tr internet sitesinden veya 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezinden randevularını ücretsiz bir şekilde alabiliyor. Bu istasyonla birlikte TÜVTÜRK’ün Türkiye genelindeki sabit araç muayene istasyon sayısı 213’e yükseldi.

Kentteki TÜVTÜRK araç muayene istasyonları pazar günleri hariç haftanın 6 günü 08:30 – 17:30 arasında hizmet veriyor.

TÜVTÜRK Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İstasyonu Adresi: İstasyon mahallesi 78042. Sokak No:3A Kahramanmaraş – Dulkadiroğlu

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TÜVTÜRK Kahramanmaraş’ta Ikinci Muayene Istasyonunu Hizmete Açtı!
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