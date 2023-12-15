Ücretsiz Sosyal Konut Projesi Başvuru Şartları Açıklandı

Proje kapsamında yapılacak olan 40 dairenin 20 tanesinin yapımı başladı. Vatandaşlar tarafından ise başvuru şartları merakla bekleniyordu.

Elbistan Belediyesi tarafından ücretsiz Sosyal Konut Projesi için açıklanan şartlara göre başvurular, 18 Aralık 2023 tarihinde başlayacak olup 15 Şubat 2024 tarihinde son bulacak.

1- Başvuru Şartları

T.C Vatandaşı Olmak.

06.02.2023 tarihi itibariyle Elbistan’da İkamet Etmek.

Hanede İkamet Eden Kişi Başı Gelirin 5.000 TL’ den Fazla Olmaması

Hanede Sadece 2 Kişi Yaşıyorsa aylık gelirin asgari ücret veya altında olması

18 Yaş ve Üstünde Olmak (Her haneden yalnızca bir müracaat kabul edilecektir)

Hanede İkamet Eden Kişilerin Üzerine Kayıtlı Gayrimenkul Olmaması (Tarımsal Nitelikte Arsa Varsa 5 Dönümün Altında Olması)

2- Başvuruda İstenecek Evraklar

Kimlik Fotokopisi

İkametgâh Adresi E- Devletten de alınabilir (En Son Değişiklik Tarihini Gösterir Belge)

Aile Nüfus Kayıt Örneği

Gelir Beyannamesi

Başvuru Formu (Belediyeden Alınacak)

Gazi, Şehit Yakını, Yetim ve Engelli Kontenjanı için Başvuru yapacak kişiler gerekli belgeleri ibraz etmelidir.

3- Diğer Hususlar

Başvurular 18 Aralık 2023 Tarihinde Başlayacak Olup, Elbistan Belediyesi Beyaz Masa’ya Şahsen Veya Noter Onaylı Vekaletnameyle Yapılacaktır.

Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunan Kişilerin Başvurusu Geçersiz Sayılacaktır.

Son Başvuru Tarihi 06.02.2024 Olup, Bu Tarihten Sonra Başvuru Kabul Edilmeyecektir.

Gazi, Şehit Yakını ve Yetimler İçin %10 Kontenjan, Engeli %60 veüstü olan kişiler için %10 Kontenjan Ayrılmıştır.

Başvuru Sonucu Kuraya Katılmaya Hak Kazanan Kişiler İçin 15.03.2024 Tarihinde Noter Huzurunda Kura Çekimi Yapılacaktır.

Kura Sonucu Ücretsiz Konut Sahibi Olmaya Hak Kazanan Kişiler Konut Devrinde Tapu Harcını Kendileri Ödeyecektir.