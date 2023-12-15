Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinden Kadınlara Girişimcilik Kursu!
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinden Kadınlara Girişimcilik...
SANKO Okullarından Yüzme Başarısı
SANKO Okullarından Yüzme Başarısı
Kahramanmaraş için kapalı yol uyarısı!
Kahramanmaraş için kapalı yol uyarısı!
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Spinal Günleri’
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Spinal Günleri’
SANKO’lu öğrencilerden eskrim başarısı!
SANKO’lu öğrencilerden eskrim başarısı!

Ücretsiz Sosyal Konut Projesi Başvuru Şartları Açıklandı

Elbistan Belediyesi tarafından dar gelirli aileler için yapımına başlanılan ücretsiz sosyal konut projesinin başvuru şartları açıklandı.

Ücretsiz Sosyal Konut Projesi Başvuru Şartları Açıklandı

Ücretsiz Sosyal Konut Projesi Başvuru Şartları Açıklandı

Elbistan Belediyesi tarafından dar gelirli aileler için yapımına başlanılan ücretsiz sosyal konut projesinin başvuru şartları açıklandı.

15 Aralık 2023 Cuma 14:41

Proje kapsamında yapılacak olan 40 dairenin 20 tanesinin yapımı başladı. Vatandaşlar tarafından ise başvuru şartları merakla bekleniyordu.

Elbistan Belediyesi tarafından ücretsiz Sosyal Konut Projesi için açıklanan şartlara göre başvurular, 18 Aralık 2023 tarihinde başlayacak olup 15 Şubat 2024 tarihinde son bulacak.

1- Başvuru Şartları

T.C Vatandaşı Olmak.

06.02.2023 tarihi itibariyle Elbistan’da İkamet Etmek.

Hanede İkamet Eden Kişi Başı Gelirin 5.000 TL’ den Fazla Olmaması

Hanede Sadece 2 Kişi Yaşıyorsa aylık gelirin asgari ücret veya altında olması

18 Yaş ve Üstünde Olmak (Her haneden yalnızca bir müracaat kabul edilecektir)

Hanede İkamet Eden Kişilerin Üzerine Kayıtlı Gayrimenkul Olmaması (Tarımsal Nitelikte Arsa Varsa 5 Dönümün Altında Olması)

2- Başvuruda İstenecek Evraklar

Kimlik Fotokopisi

İkametgâh Adresi E- Devletten de alınabilir (En Son Değişiklik Tarihini Gösterir Belge)

Aile Nüfus Kayıt Örneği

Gelir Beyannamesi

Başvuru Formu (Belediyeden Alınacak)

Gazi, Şehit Yakını, Yetim ve Engelli Kontenjanı için Başvuru yapacak kişiler gerekli belgeleri ibraz etmelidir.

3- Diğer Hususlar

Başvurular 18 Aralık 2023 Tarihinde Başlayacak Olup, Elbistan Belediyesi Beyaz Masa’ya Şahsen Veya Noter Onaylı Vekaletnameyle Yapılacaktır.

Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunan Kişilerin Başvurusu Geçersiz Sayılacaktır.

Son Başvuru Tarihi 06.02.2024 Olup, Bu Tarihten Sonra Başvuru Kabul Edilmeyecektir.

Gazi, Şehit Yakını ve Yetimler İçin %10 Kontenjan, Engeli %60 veüstü olan kişiler için %10 Kontenjan Ayrılmıştır.

Başvuru Sonucu Kuraya Katılmaya Hak Kazanan Kişiler İçin 15.03.2024 Tarihinde Noter Huzurunda Kura Çekimi Yapılacaktır.

Kura Sonucu Ücretsiz Konut Sahibi Olmaya Hak Kazanan Kişiler Konut Devrinde Tapu Harcını Kendileri Ödeyecektir.

Anahtar Kelimeler:
Ücretsiz Sosyal Konut Projesi Başvuru Şartları Açıklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta hafızlık ve ezan okuma yarışması düzenlendi
Kahramanmaraş'ta hafızlık ve ezan okuma yarışması düzenlendi
Kahramanmaraş’ta ‘Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’ ödülleri verildi!
Kahramanmaraş’ta ‘Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’ ödülleri verildi!
Ankara'da Kahramanmaraşlı Bürokratlar buluşması
Ankara'da Kahramanmaraşlı Bürokratlar buluşması
KSÜ’de “Geleceğe nefes, Cumhuriyete nefes” kampanyası!
KSÜ’de “Geleceğe nefes, Cumhuriyete nefes” kampanyası!
Dulkadiroğlu Gençlerle Dolup Taşıyor
Dulkadiroğlu Gençlerle Dolup Taşıyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber