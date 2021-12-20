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UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi, ‘Tokat’ın Yeri Türkiye Haritasıdır’
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UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi, ‘Tokat’ın Yeri Türkiye Haritasıdır’

Uluslararası Gazeteciler İnternet Yayıncıları ve Yazarlar Derneği (UGİYAD) Genel Başkanı Kenan Onaran, canlı yayında İHA Gaziantep muhabiri Ahmet Demir’e tokat atan ve akabinde Habertürk TV ile ilişiği kesilen Muharrem Sarıkaya hakkında bir kınama mesajı yayımladı. Onaran, mesajında; “Şiddetin bir unsuru olarak Tokat, şiddet severlerin en çok başvurduğu yöntem ve şiddetin en bilinen sembolüdür. Ama bizim anlayışımızda; Tokat’ın yeri Türkiye haritasıdır” ifadelerine yer verdi.

UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi, ‘Tokat’ın Yeri Türkiye Haritasıdır’

UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi, ‘Tokat’ın Yeri Türkiye Haritasıdır’

Uluslararası Gazeteciler İnternet Yayıncıları ve Yazarlar Derneği (UGİYAD) Genel Başkanı Kenan Onaran, canlı yayında İHA Gaziantep muhabiri Ahmet Demir’e tokat atan ve akabinde Habertürk TV ile ilişiği kesilen Muharrem Sarıkaya hakkında bir kınama mesajı yayımladı. Onaran, mesajında; “Şiddetin bir unsuru olarak Tokat, şiddet severlerin en çok başvurduğu yöntem ve şiddetin en bilinen sembolüdür. Ama bizim anlayışımızda; Tokat’ın yeri Türkiye haritasıdır” ifadelerine yer verdi.

20 Aralık 2021 Pazartesi 14:22
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Gazetecilerin, şiddetin uygulanmasında değil, önlenmesinde rol üstlenmesi gerektiğini belirten UGİYAD Genel Başkanı Kenan Onaran, Muharrem Sarıkaya’nın bu kuralın dışına çıktığını hatırlatarak şunları kaydetti: “Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’nın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile röportajı sırasında ses problemine müdahale eden İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir’e tokat atmasını kamuoyuyla beraber biz de şaşkınlık ve üzüntüyle izledik. Bu davranışın, bir medya kuruluşunun temsilcisinden gelmesi ise bizleri ziyadesiyle üzmüştür.”

“GAZETECİLER HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMÜYOR!”

Büyük bir özveriyle mesleklerini icra etmeye çalışan gazetecilerin, çoğu zaman hor görüldüğünü, itilip kakıldığını vurgulayan Onaran, şu değerlendirmelerde bulundu: “Kamuoyunu doğru bilgilendirmek için gecesini gündüzüne katan, ailesine ayıracağı zamandan feragat ederek her türlü olumsuz şartlarda mesleğini icra etmeye çalışan gazeteciler, ne yazık ki hak ettiği değeri görmüyor. Bırakın değer görmeyi yaptığı haberler ve oluşturdukları içerikler nedeniyle tehdit, baskı, mobbing hatta şiddetle karşılaşıyorlar. Bunun bir örneğini de yakın zamanda meslektaşımız Ahmet Demir’de gördük. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’in konuk olduğu Habertürk TV canlı yayınında yaşanan ses problemini, görevi olmadığı halde iyi niyet göstererek çözmeye çalışan meslektaşımız Ahmet Demir, moderatör koltuğundaki Muharrem Sarıkaya’nın tokatıyla karşılaşmıştır. Canlı yayın konuğu Sayın Fatma Şahin de bu duruma sessiz kalmıştır. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahinin de İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akının da göstermesi gereken tepki, o yayını orada bırakmalarıydı. Ama yapmadılar. Hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etmeleri, meslektaşlarımızın canını o tokattan daha çok yakmıştır.”

“ŞİDDETLE KARŞI ÇIKARIZ, ŞİDDETLE TAVSİYE EDERİZ; AMA ASLA ŞİDDETE BAŞVURMAYIZ”

Muharrem Sarıkaya’nın bir emekçiye tokat atmasının izah edilebilir bir tarafının olmadığını aktaran Onaran, mesajında şu ifadelere yer verdi: “O tokat, toplumdaki yozlaşmanın ve yobazlaşmanın en açık göstergesidir. O tokat, kendini kalburüstü görenlerin, emekçilere bakış açısının özetidir. O tokat sadece İHA Muhabiri Ahmet Demir’e değil, tüm gazetecilere, tüm fikir işçilerine atılmıştır. O tokat, ömrünü gazetecilikle geçirmiş, bu işten emekli olmuş mesleki büyüklerimize atılmıştır. O tokat, gelecekte gazetecilik hayali kuran pırıl pırıl gençlere atılmıştır. O tokat, bin bir zahmetle hazırlanan haberlerin, içeriklerin muhatabı olan okurlara atılmıştır. O tokat, bizlere atılmıştır. Sürekli şiddetin içinde bulunan bir mesleğin erbapları olarak şiddetle karşı çıkarız, şiddetle tavsiye ederiz; ama asla şiddete başvurmayız. Çünkü şiddetin çözüm değil, sorun olduğu bilincindeyiz.”

“TOKAT’IN YERİ TÜRKİYE HARİTASIDIR”

Şiddetin yaşı, cinsiyeti, küçüğü – büyüğü ve mesleği olmadığını ve hemen hemen herkesin bir şekilde şiddetle karşılaştığını belirten Onaran, şu yorumlarda bulundu: “Şiddetin bir unsuru olarak Tokat, şiddet severlerin en çok başvurduğu yöntem ve şiddetin en bilinen sembolüdür. Ama bizim anlayışımızda; Tokat’ın yeri Türkiye haritasıdır! Tokat, ancak ve ancak Türkiye haritasında yazıldığında güzeldir. Gazeteciler, şiddetin uygulanmasında değil, önlenmesinde rol üstlenmelidir. Ve Muharrem Sarıkaya bu kuralın dışına çıkmıştır. Bu nedenle gazeteciler olarak şiddete başvuran Muharrem Sarıkaya nezdinde, şiddet düşkünü zihniyeti kınıyoruz. Muharrem Sarıkaya’nın özrünü kabul etmiyoruz. Muharrem Sarıkaya’nın Habertürk TV’deki görevinden alınmasını da yeterli bulmuyoruz. Muharrem Sarıkaya, gazetecilik mesleğinden el çektirilmeli, bir daha asla hiçbir basın yayın organında görev verilmemelidir. Bu minvalde meslektaşımız Gaziantep İHA Muhabiri Ahmet Demir’in yanında olduğumuzu, açacağı davada kendisine maddi ve manevi destek sağlayacağımızı belirtiyor, konunun yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi‘Tokat’ın Yeri Türkiye Haritasıdır’
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