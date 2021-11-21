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Uğur Batı Kahramanmaraş’ta kültür sanat dostlarıyla buluştu

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu Kasım Etkinlikleri kapsamında Akademisyen – Yazar Prof. Dr. Uğur Batı söyleşi programında kültür sanat dostlarıyla bir araya geldi.

Uğur Batı Kahramanmaraş’ta kültür sanat dostlarıyla buluştu

Uğur Batı Kahramanmaraş’ta kültür sanat dostlarıyla buluştu

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu Kasım Etkinlikleri kapsamında Akademisyen – Yazar Prof. Dr. Uğur Batı söyleşi programında kültür sanat dostlarıyla bir araya geldi.

21 Kasım 2021 Pazar 16:36
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu kapsamında Akademisyen – Yazar Prof. Dr. Uğur Batı ile söyleşi programı gerçekleştirildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda ‘Siz hiç ilham perisi gördünüz mü?’ sorusuna farklı perspektiflerden cevap arandı. Kültür sanat dostlarının yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen programda, ‘Metaverse’ gibi yenilikçi teknolojilerin hayatın anlamında oluşturacağı potansiyel değişikliklere değinen Prof. Dr. Uğur Batı; ziyaretçilerin sorularına da yanıt verdi.

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Uğur Batı Kahramanmaraş’ta Kültür Sanat Dostlarıyla Buluştu
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