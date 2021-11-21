Uğur Batı Kahramanmaraş’ta kültür sanat dostlarıyla buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu kapsamında Akademisyen – Yazar Prof. Dr. Uğur Batı ile söyleşi programı gerçekleştirildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda ‘Siz hiç ilham perisi gördünüz mü?’ sorusuna farklı perspektiflerden cevap arandı. Kültür sanat dostlarının yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen programda, ‘Metaverse’ gibi yenilikçi teknolojilerin hayatın anlamında oluşturacağı potansiyel değişikliklere değinen Prof. Dr. Uğur Batı; ziyaretçilerin sorularına da yanıt verdi.