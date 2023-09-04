“Umudumsun öğretmenim” projesi öğretmenlere umut oldu!

Eğitimci Başak Yaşar’ın sunuculuğunu yaptığığı proğram saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı.

“Saygıdeğer müdürüm kıymetli şube müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım, heyecanınızı anlıyorum, paylaşıyorum hepiniz hoş geldiniz diyorum.” diyerek açılış konuşmasına başlayan Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

SİZE YOL GÖSTERMİŞ BİR ROL MODELİNİZ VAR

“Öğretmenlik mesleği gönül mesleğidir, sizlerde gönlünüzü bu yola koydunuz hep birlikte hedefe yürüyeceğiz inşallah. Nasıl yolları aşacağız, ne gibi zorlukları geçeceğiz, aşama aşama hepsini biliyoruz. Bizde bu yollardan geçtik.

Bizim alıcımız çocuklardır, gençlerdir. Küçük bir çocuk, saçınızı taramanızdan, giydiğiniz kıyafetlerden her şeyden etkilenir, çünkü siz onun rol modelisiniz. Sınıflara girdiğiniz zaman şunu yapacaksınız. Nasıl öğrendiyseniz, öğretmeniniz size nasıl davrandıysa sizde onun gibi yapmaya çalışın. Sizin elinizden tutmuş size yol göstermiş bir rol modeliniz var. Sizden tek istediğim budur, 392 tane Dulkadiroğlu İlçemize atanmış öğretmen birer tane öğrenci kazandırsa ilçemizde en az 392 öğrenci kazandırılmış olur. İlerleyen süreçte bir gün karşınıza çıkıp hocam ben sizin öğrencinizim, ben öğretmen oldum dediğinde dünyanın en mutlu kişisi siz olursunuz. Bu mutluluk her şeye değer, sizlerden bunu istiyoruz. Siz mükâfatınızı hemen beklemeyin, sabırlı olacaksınız, bizim işimiz sabır işidir.

Bizim meslekte başarmanın bir yolu var, severek hiç yorulmuyorsunuz. Benimde meslekte 30. Yılım, öğretmen okulu mezunuyum ve öğretmen olacağım diye yola çıkmış birisiyim, inanın hiç zorlanmıyorum. Eğer zorlanırsanız sıkıntılarınız var demektir. Bu işi yapacaksanız severek yapacaksınız.

Sizlerin rahat bir şekilde görevinizi yapabilmeniz adın İl Millî Eğitim Müdürümüzün büyük katkılarıyla, barınma, ulaşım vb ihtiyaçlarınız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunda da ekip ruhuyla çalışıyoruz, sizleri alıp, konteynerlere yerleştirmek bir ekip ruhu çalışmasıdır. Bu toplantının amacıda tanışın, kaynaşın ve ekip ruhu taşıyan içindir. Ayın 15’ini düşünmeyin o nasıl olsa geliyor, okulunuz da bir okul kültürü oluşturun.

Sizlere gelecek öğrenciler teknolojik olarak kendilerini geliştirmiş çocuklar olacaktır, onun için kendinizi devamlı yenileyin. Sizler bizim bayrağımızsınız. Bayrağı en yüksek noktalara taşıyacağınıza inanıyorum” dedi.

HAYATINIZDA İZ BIRAKAN BİR ÖĞRETMENİNİZ MUHAKKAK VARDIR

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Çiçeği burnunda, yürekli kıpır kıpır kıymetli meslektaşlarım hoş geldiniz. Kafanızda türlü türlü düşünceler var. Biz bunlarının her birini farklı zaman içerisinde çözümler üreterek yerine getireceğiz. Onun için şöyle bir derin nefes alarak, arkanıza yaslananın.

Kıymetli dostlar, en şerefli mesleğin mensubu kıymetli meslektaşlarım, göreviniz hayırlı olsun güzel bir şehre, kurtuluş meşalesinin yakıldığı, an itibariyle yaralı şehre, şairler, edipler şehrine hoş geldiniz. Edebiyatla yolu buluşturan, dondurmanın başkentine hoş geldiniz.

Bu meslek öyle güzel bir meslek ki, gönülden severek yapıldığında doyumsuz bir meslek. Hayatınızda iz bırakan bir öğretmeniniz muhakkak vardır. Olmayan var mıdır diye sorsam hiç biriniz olumsuz konuşmazsınız. Çünkü hepinizin gönlüne giren bir öğretmeniniz vardır. Allah nasip etti sizler de öğretmen oldunuz, göreve atandınız ve bundan sonra birilerinin gönlüne girme zamanı size geldi. Yine nasip oldu ve Kahramanmaraş’a atandınız.

Bu Kahraman şehir aynı zamanda deprem dolayısıyla yaralı bir şehirdir. Anne ve babalarını kaybetmiş yavrularımızın gönüllerini alacak olan biziz. Bizler, sadece bir öğretmen değil; yerine göre bu anne babasız yavrularımızın anne babası olacağız. Ellerinden tutup onları yeniden hayata bağlayacağız. Geriye dönüp baktığımızda eserlerimizle gurur duyacağız.” dedi

125.Yıl Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Ahmet Bülbül Travma ve Psikoeğitim konusunda aşağıdaki soruların cevaplandığı bir sunum yaptı.

Travma/Zorlayıcı Yaşam Olayları

Zorlayıcı Yaşam Olayları Sonrasında Görülebilecek Tepkiler

Kendimize Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Ne Zaman Destek Almalıyız?

Nerelerden Destek Alabiliriz?

Yaş Gruplarına Göre Çocuklarda Görülebilecek Tepkiler

Zorlayıcı Yaşam Olaylarında Okulun Önemi

Çocuklara Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Sunumunu” Hepimizin bir hikayesi var. Sizde bu hikayenin bir parçası olmak ister misiniz?” mottosuyla bitirdi.

ÇÖZÜMLER ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ.

Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya‘da konuşmasında depremle ilgili olarak çözüm üretmeye devam ediyoruz dedi.

“Değerli öğretmenlerim, kıymetli mesai arkadaşlarım sözlerime başlamadan önce hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Kahramanmaraş’ımıza ve Dulkadiroğlu ilçemize hepiniz hoş geldiniz.

Bir eğitimci olarak, bir öğretmenin eşi olarak, eğitime önem veren bir kaymakam olarak, devletimizi temsil eden bir makam olarak sizlerle tanışmaktan duymuş olduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Malumunuz 6 Şubat’ta dünya tarihinde eşi ve benzeri görülmeyen, bilim adamlarının bile anlayamadığı bir felaketle, depremle karşılaştık. Aranızda burada acıları yaşayan arkadaşlarımızın da olduğunu öğrendim, İl dışarından gelenler için yaşanan sıkıntılardan uzak kalmaları büyük bir şans. Bu sıkıntılara hem devlet olarak, hem de millet olarak göğsümüzü gerdik ve çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bundan sonra sizlerden bu psikolojiden uzaklaşarak eğitim-öğretime odaklanmanızı rica ediyorum. Siz öğretmenlerimizin rahat etmeleri konaklamaları için konteynerlerden bir alan oluşturuldu, ilçe müdürümüz gerekli çalışmaları yapıyor. Hiçbir öğretmenimizin açıkta kalmaması için çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Okullarımızla da bakım onarım gibi fiziki çalışmalar yapılıyor.”

Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı kendisininde bir öğretmen olması nedeniyle başarılı bir öğretmen olma yolunda neler yapılması gerektiğini anlattı ve peşinden “Kahramanmaraş İlinin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri” sunumunu gerçekleştirdi.

Programın son konuşmacısı Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanı Ertuğrul Tekerek 6 Mart 2023 tarihinde meydaba gelen deprem anını gösteren video görüntüleriyle başladığı konuşmasına “Afet Bölgesinde Güvenlik” konularını anlatarak sunumunu tanamladı program bitiminde topluca yemeğe geçildi.