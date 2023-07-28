Umutkent Fenerahçe Mahallesi Yeni Yaşam Alanı Kuruldu

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Kahramanmaraş'ta Koç Holding ve taraftarları tarafından yapılan konteyner kentin açılışını gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent mahallesine inşa edilen 2 bin 300 konteynerlik Umut Kent'in açılışına Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, futbol, basketbol ve voleybol takımlarının oyuncuları, daire amirleri ile umut kent sakinleri katıldı.

DEVLET OLMAZSA BU İŞLER OLMUYOR

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, “kendilerinin sadece kaynak yarattıklarını belirterek, 'Ancak şunu unutmayın, ne kadar kaynağınız olursa olsun, ne kadar hazır konteyneriniz olursa olsun devlet olmazsa, bunlar olmuyor. Sizler olmasaydınız bizim işimiz kolay olmayacaktı” dedi.

Koç Holding'in içerisinde halı sahasından kütüphanesine, oyun alanlarından atölyelere kadar birçok sosyal ve sportif alanın yer aldığı 2 bin 300 konteynerlik Umut Kent'in açılışı törenle yapıldı. Açılış öncesinde depremzedelere oyuncaklar, ihtiyaç ve hijyen setleri ile gıda kolileri dağıtıldı.

Tören öncesi Ali Koç, yönetimiyle birlikte konteyner kenti gezip incelemelerde bulundu. Bu sırada birçok konteyner kent sakini Başkan Koç'tan imza aldı. Konteyner kentte kalanlar, oyunculara da yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 6 Şubat'ta büyük bir doğal afetin yaşandığını, afetin ardından hemen harekete geçtiklerini söyledi.

Yaptıkları çalışma sonunda depremzedelere umut olması için ismini 'Umut Kent' koydukları konteyner kenti hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Koç, “Sizin bu uzun yolculuğunuzda size bir nebze de olsa umut olabildiysek, bir nebze sizi rahatlatabildiysek, sıkıntılarınızı unutmanızda bir nebze fayda sağlayabildiysek ne ala bizler için. Umut, insanoğlunun yakıtıdır. Umutsuz insan, yakıtsız bir araba gibidir ilerleyemez. Onun için bu kentin ismini umut kent. İnşallah sizlere tünelin sonunda bir ışık görebileceğimiz umut vadetmişizdir. Biz kaynak yaratıyoruz; Koç Holding'deki, federasyondaki arkadaşlar, gönüllüler var güçleriyle çalışıyorlar ancak şunu unutmayın, ne kadar kaynağınız olursa olsun, ne kadar hazır konteyneriniz olursa olsun devlet olmazsa, bunlar olmuyor” diye konuştu.