Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir, Elbistan Pınarbaşı Caddesi’ni Yeniliyor
Büyükşehir, Elbistan Pınarbaşı Caddesi’ni Yeniliyor
KSÜ’de Dünya Hemşireler Günü Etkinliği Gerçekleştirildi
KSÜ’de Dünya Hemşireler Günü Etkinliği...
Büyükşehir’in Seminerlerine Yoğun İlgi
Büyükşehir’in Seminerlerine Yoğun İlgi
Başkan Güngör İl Başkanları Toplantısı’nda
Başkan Güngör İl Başkanları Toplantısı’nda
EGD 6. Olağan Genel Kurul'u yapıldı
EGD 6. Olağan Genel Kurul'u...

Üngüt ve Hürriyet’te 3 Rekreasyon Alanı…

Onikişubat Hürriyet Mahallesi’nde yapımına başlanan rekreasyon alanında incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Bu yıl Onikişubat’a 3 farklı merkezde toplamda 60 Milyon TL’lik yatırımla 60 dönümlük yeşil alan ve park kazandırıyoruz. Hürriyet Mahallemize de kazandıracağımız 20 dönümlük yeşil alan, bisiklet parkuru, yeme – içme mekânları, sosyal donatı alanları, kent mobilyaları ve oyun gruplarıyla şehrimizin uğrak noktaları arasında yerini alacak. Hayırlı olsun” dedi.

Üngüt ve Hürriyet’te 3 Rekreasyon Alanı…

Üngüt ve Hürriyet’te 3 Rekreasyon Alanı…

Onikişubat Hürriyet Mahallesi’nde yapımına başlanan rekreasyon alanında incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Bu yıl Onikişubat’a 3 farklı merkezde toplamda 60 Milyon TL’lik yatırımla 60 dönümlük yeşil alan ve park kazandırıyoruz. Hürriyet Mahallemize de kazandıracağımız 20 dönümlük yeşil alan, bisiklet parkuru, yeme – içme mekânları, sosyal donatı alanları, kent mobilyaları ve oyun gruplarıyla şehrimizin uğrak noktaları arasında yerini alacak. Hayırlı olsun” dedi.

13 Mayıs 2022 Cuma 17:22
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Hürriyet Mahallesi’nde hayata geçirilecek rekreasyon alanında incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Arif Şen ve Ramazan Kibar’ın da yer aldığı incelemelerde Başkan Güngör, devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Güngör yaptığı açıklamada, “Bir şehrin standardı ve konforu, yeşil alan sayısı ve miktarıyla doğru orantılıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşılabilir, standardı yüksek, aktif ve her yaştan vatandaşımızın gelip konforlu ve keyifli vakit geçirebileceği yeşil alanları çok önemsiyoruz. Bu kapsamda, şehrimizin dokusuna uygun, sosyal donatı alanları fazla yapılar inşa ediyoruz. Çünkü şehirlerin marka değeri, sosyal alanlarıyla, ulaşılabilir ve aktif yeşil alanlarıyla, doğasına ve tabiatına uygun mimarisiyle doğru orantılıdır” ifadelerini kullandı.

Şehrin Uğrak Noktaları Arasında Yerini Alacak

Onikişubat’a toplamda 60 Milyon TL’lik yatırımla 3 yeni yeşil alan kazandırılacağını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bu yıl Onikişubat’a 3 farklı merkezde toplamda 60 Milyon TL’lik yatırımla 60 dönümlük yeşil alan ve park kazandırıyoruz. Hürriyet mahallemizde yer alan ve Kuzey Çevre Yolumuzun hemen cephesinde bulunan bu mekâna da 20 dönümlük yeni yeşil alan inşa ediyoruz. Toplamda 30 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiğimiz bu alan, içerisinde yer alacak bisiklet parkuru, yeme – içme mekânları, sosyal donatı alanları, kent mobilyaları ve oyun gruplarıyla şehrimizin uğrak noktaları arasında yerini alacak. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Son Güncelleme: 13.05.2022 17:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gürbüz: “Taşınmazlarla ilgili soruna neşter vuracağız”
Başkan Gürbüz: “Taşınmazlarla ilgili soruna neşter vuracağız”
İmran Kılıç Köprüsü’nde Sona Gelindi
İmran Kılıç Köprüsü’nde Sona Gelindi
Büyükşehir’den Engelliler Haftası’nda Farkındalık Etkinliği…
Büyükşehir’den Engelliler Haftası’nda Farkındalık Etkinliği…
Büyükşehir, Elbistan Pınarbaşı Caddesi’ni Yeniliyor
Büyükşehir, Elbistan Pınarbaşı Caddesi’ni Yeniliyor
Elbistan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma projesi tanıtıldı!
Elbistan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma projesi tanıtıldı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber