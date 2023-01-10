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Üniversite Hastanesi’nin Yolu Yenileniyor!

Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Kavşağı’ndan KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kadar uzanan arteri baştan sona yeniliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte üniversite hastanesine ulaşım çok daha rahat ve konforlu hale gelecek.

Üniversite Hastanesi’nin Yolu Yenileniyor!

Üniversite Hastanesi’nin Yolu Yenileniyor!

Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Kavşağı’ndan KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kadar uzanan arteri baştan sona yeniliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte üniversite hastanesine ulaşım çok daha rahat ve konforlu hale gelecek.

10 Ocak 2023 Salı 17:27

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını güçlendirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği noktalardan bir tanesi de Üniversite Kavşağı’ndan KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kadar uzanan arter oldu. Deforme olan kilit parke nedeniyle ulaşım konforunu olumsuz etkileyen arterin gidiş ve geliş istikameti sıcak asfaltla baştan sona yenilenecek. Ekipler, arterde kilit parke söküm uygulamalarına başladı. Parkelerin söküm işleminin ve zemin iyileştirme uygulamalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt çalışmalarına başlanacak. Baştan uca yenilenecek arter ile birlikte KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne ulaşım çok daha rahat ve konforlu hale gelecek.

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Üniversite Hastanesi’nin Yolu Yenileniyor!
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