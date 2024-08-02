Uşak Seramik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanış suskunluğunu bozdu!

Uşak Seramik şu an borsada en çok işlem gören ve talep edilen hisselere sahip, Türkiye'nin tamamı neredeyse Uşak Seramik hisselerini konuşuyor, bu ilginin altında yatan sebep nedir?

"Uşak Seramik, Tanışlar grubunun profesyonel yönetimi ile 20 yıldır planlı ve istikrarlı bir büyüme yaşıyor. üretim kapasitemizi arttırdık ürünlerimizin kalitesi seramik sektörünün duayenleri arasında takdir ve beğeni topluyor. İhracatımızı geçen yıl %50 artırmıştık bu sene hedef %70 diyoruz. İhracata odaklandık artırmak için bütün yollarını arıyoruz.

Seramik Üretim Ebatlarımız büyüdü. Şu anda 25X75 duvar 60X180 yerle devam ediyoruz.

Bu yıl mermer ve ahşap dokulu ürünler tercih ediliyor. 25 milyon metrekare ihracat %95 döviz demek bu da ülkemize çok ciddi bir katkı demek. Dolayısıyla bu tür ürünlerin katma değer olarak artması gerek. 50'nin üzerinde ülkede Uşak Seramik olarak varız.

Bu gurur tüm ortaklarımızın Uşak'ın ve ülkemizin gururudur.

Anadolu'nun en hızlı büyüyen markası olduğumuz için, hisselerimizin bu şekilde tercih edilmesi kadar doğal bir durum yoktur. Ancak tabii borsada uzun zamandır şirketimiz ve yönetimimiz ile ilgili dönen bir takım operasyonel girişimlerde bunu tetiklemiş oldu.

Bu durum hisse sahipleri ortaklarımızın da elindeki hisseler sayesinde ciddi bir kar elde etmelerine sebep oldu."

Tanış Ailesi olarak 50 yıllık sanayi birikimi olan bir ailesiniz ve ailenin büyük çoğunluğu mühendis ve yapı sektöründe gelen isimler. Bu durum Uşak Seramik'teki başarıya nasıl yansıdı ?

"Evet sizin de dediğiniz gibi bizler Tanış Ailesi Grubu olarak 50 yıldan fazladır sektörün içinde yatırımları ve tecrübesi olan bir aileyiz.

Aile fertlerimizin büyük çoğunluğu inşaat mühendisi ve işletme yönetimi üzerine eğitim almış insanlardan oluşuyor. Tabii ki donanım, birikim ve tecrübe iş dünyasında çok önemlidir.

bu avantaj Uşak Seramik'teki başarıya yansıdı."

Uşak Seramik gurbetçilerin kurduğu çok ortaklı bir şirket.

Uşak Seramik'te Tanışlar Ailesi dönemi nasıl başladı?

"Uşak Seramik 1972 yılında gurbetçilerimiz tarafından kurulmuş, çeşitli el değişiklikleriyle faaliyetlerini sürdürmüş en son 2003 yılında biz Kalkınma Bankasından ihaleyle Tanışlar grubu olarak Uşak Seramik'i devraldık.

20 yıldır Tanış Ailesi olarak Uşak Seramik'in yönetimindeyiz. Tanışlar grubu olarak sadece Uşak Seramik değil inşaat, madencilik, turizm sektörlerinde de ciddi yatırımlarımız var."

Dile kolay, Tanışlar Grubunun, 50 yıllık ticari tecrübesi içerisinde ayrıca dolu dolu geçmiş bir 20 yıllık seramik tecrübenizden de bahsediyoruz. Zor durumda olan bir şirketi Tanışlar Ailesi olarak Türkiye'nin 500'lerdeki Sanayi Kuruluşu arasına yerleştirdiniz...

"Evet 20 yıl dile kolay sözünüz çok doğru,Uşak Seramik'e 20 yılımızı verdik. Ekonomik olarak çok zor durumda olan bir şirketi bugün Türkiye de ilk 500'e giren Sanayi Kuruluşları arasına yerleştirdik.

Ailemiz, çalışanlarımız ve ortaklarımızın bize inancı ve güveni ile bugünlere geldik ve Uşak Seramik'i daha da büyütme de kararlıyız.

Bu mücadelemizi ve kararlılığımızı masa başında borsacılık oynayan hiç kimse bozamaz!"

Geçtiğimiz yıllarda yapı ve seramik sektörü ülke genelinde ciddi bir kriz geçirdi. Yapı Sektöründeki krizi en hafif atlatan şirket oldunuz, aslında krizleri en az zararla atlatmakta doğru stratejiler ile mümkündür. Nasıl bir strateji izlediniz ?

"Evet çok doğru sordunuz, krizleri en az zarar ile atlatmak pandemi sonrası dünyadaki doğru stratejilere sahip bazı büyük şirketlerin yapabildiği bir şey. Çünkü pandemi tüm Dünya'yı ekonomik bir krizin eşiğine getirdi. Üstüne üstlük yapı sektöründe yaşanan krizde eklenince özellikle hammadde ve ar-ge maliyetlerinin yüksek olduğu seramik sektörü bu krizden en büyük darbe alan sektör oldu. Fakat biz krizlerden yatırım yaparak ve büyüyerek çıktık.

Ancak yatırım ve makine parkını yenilemeye hiç ara vermeden büyüme hızımıza devam ettik. Bugün geldiğimiz noktada Uşak Seramik'i aldığımız günden bugüne 12 kat büyütmüşüz.

Sonuçta rakamlar ortada bu bir başarıdır."

Biraz da rakamlarla konuşalım. Uşak Seramik bünyesinde kaç kişi çalışıyor? Fabrikanın kaç metrekare üretim kapasitesi var? Kaç ülkeye ihracat yapıyorsunuz ?

"Tanış Ailesi olarak,Uşak Seramik şirketini ihale ile Satın aldığımız da , şirket yıllık 3 milyon metrekare üretim kapasitesinden bu gün yıllık 36 milyon metrekare üretim kapasitesine ulaştı.

Yani Tanışlar Grubun Yönetimi ile Uşak Seramik üretim kapasitesinde tam 12 kat büyüme elde etmiş oldu. Artık yıllar önce ki üretim kapasitesine bugün aylık olarak ulaşılıyor. Uşak Seramik 4 defa sermaye artışı yaptı, bu sermaye artışından gelen rakamın toplamının Dolar bazında 4 katı kadar şirkete ayrıca yatırım yaptık, şirket bu büyüklüğe böylece ulaştı.

Tanış ailesi tarafından satın alındığında çalışan sayısı 130 olan şirkette bugün taşeronlar, nakliyeciler, bayii çalışanları ve yan sektör çalışanları hariç bordrolu çalışan sayısı 850 kişi.

Fabrika Uşak ilinin Banaz ilçesinde kurulu. Banaz 28.000 nüfuslu bir ilçe. Her aileyi 5 kişi olarak düşünürsek Banaz'da 6 kişiden biri Uşak Seramik'ten, Yan taşeron, hizmet, tedarikçi de eklendiğinde Banaz'ın nereyse yarısı bu şirketten geçimini sağlıyor.

Uşak ve Banaz için Uşak Seramik büyük öneme sahip ve Uşak halkı doğal olarak Uşak Seramik markasını sahiplenmiş ve koruma altına almış durumda, inanın en az bizim kadar Uşak Seramik Fabrikasının büyümesi ve daha çok istihdam sağlaması için destek gösteriyorlar ve markaya sahip çıkıyorlar.

50'ye yakın ülkeye ihracat yapıyoruz en çok ihracat yaptığımız Almanya, Amerika, Kanada ve Romanya. Tabii ki hedefimiz daha çok ihracat ve daha çok ülkemiz ekonomisine katma değer katmaktır."

Uşak Seramik 1 Temmuz'da Olağan Genel Kurula gitti. Ancak çıkan arbede ile Genel Kurul iptal edildi. Şimdi 9 Ağustos'ta yeniden Genel Kurula gidilecek. Ne oldu da Genel Kurul iptal oldu ? Herkes bir şeyler söylüyor, doğrusunu sizden öğrenelim.

"Biz bu konuda Sayın Çiğdem Meto'nun tarafımıza attığı iftira ve yalan beyanlara istinaden sadece daha kurumsal ve yazılı bir bildiri ile kamuoyuna bilgi sunduk.

Evet bir arbede yaşandığı doğrudur. Ancak olayların aslı Çiğdem Meto'nun 80 kişi ile Genel Kurula gelerek internet ve verilerde yaşanan bir aksaklık ile ilgili sabırsız davranmaları ve ağır hakaretlerde bulunmalarıdır. üstelik bunların hepsi olay yeri ifadelerinde ve kayıtlarda mevcuttur.

1 Temmuz 2024 tarihinde Uşak Seramik olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi, ancak gündem maddelerine geçilmeden Çiğdem Meto tarafından TANIŞ ailesine yapılan ağır hakaretler sonrası çıkan itişmeler sonrası devlet tarafından görevlendirilen yetkili tarafından kurul, güvenlik gerekçesiyle ertelendi.

Çiğdem Meto ve taraftarlarının "saldırıya uğradık" dedikleri doğru değildir, Genel Kurul ile ilgili bu gerçekler resmi tutanaklarda mevcuttur. .

İşte tüm yaşananların arkasında yatan gerçek budur, biz yönetim olarak Genel Kurulu engelleyip iptal edemeyiz, bu kararı ancak orada bulunan resmi güvenlik görevlileri ve Ticaret Müdürlüğü yetkilileri verebilir.

Şimdi 9 Ağustos'ta yeniden Genel kurulumuzu yapmak için toplanacağız tüm verilerimiz şeffaf ve denetlenebilir durumdadır. Uşak Seramik 50'ye yakın ülkeye ihracat yapan borsada hisseleri en çok tercih edilen kapasitesini her gün büyüten güçlü bir şirket öyle algı operasyonları ile 20 yıldır yücelttiğimiz marka değerimizi kimse yıpratamaz.

Genel Kurul 9 Ağustos'ta resmi olması gerektiği gibi olacak ve bu saçma ithamları arkamızda bırakıp işimize ve yolumuza devam edeceğiz."

Uşak Serami̇küzeri̇ne borsada bi̇r takım operasyonlar yürütülüyor. Bunun başını da Çiğdem Metoi̇si̇mli̇ daha önce i̇ş dünyasında adı duyulmamış bi̇ri̇si̇m yürütüyor. Tokeover adı verdi̇kleri̇ si̇stem Türkiye'de hi̇ç başarılı i̇şlememi̇ş, bu si̇stemleyöneti̇mi̇ ele geçi̇renlerşi̇rketleri̇ i̇flas ettirmiş. Uşak Serami̇k'te yaşanan süreçle i̇lgi̇li̇ gerçekler nedi̇r ?

"Evet maalesef böyle bir kurgu geçmişte başka şirketlere kurulduğu gibi bize de kurgulanmak istendi, bunun altında yatan sebep, şirket ilk kurulduğunda yani biz satın almadan önce 70'li yıllarda imtiyazlı hisse şirket ana tüzüğüne eklenmemiş bu boşluktan yararlanmak isteyen kendilerini borsacı olarak adlandıran bazı borsa simsarları ki bunların başını Çiğdem Meto diye bir hanım çekiyor, böyle bir operasyona başladılar.

İşin garibi sizin de dediğiniz gibi sayın Meto, ne yatırımcısı? Nerde nasıl bir iş yeri var? Daha doğrusu var mı? Parasının kaynağı nerden geliyor kendisi ile ilgili hiç bir bilgi de yok, kendisini borsa şirketi sahibi olarak lanse ediyor ama ne hikmetse kendisi sadece Uşak Seramik ile uğraşıyor.

Hiç bir sanayi ve sektörel tecrübesi yok, ne akla hizmet yada kime güvenerek böyle bir sürece geldi bilemiyoruz, ama bir kez daha söylüyorum bu operasyonlar Uşak Seramik gibi köklü ve yönetimsel bağları kuvvetli deneyimli ve güçlü şirketlerde tutmaz, daha bunun örneği yok.

Evet borsacıların Tokeover dedikleri yönetimi ele geçirme girişimi bazı şirketlerde geçmişte yaşanmış ama sonuçlar facia olmuş.

Borsa simsarlarının ele geçirdikleri şirketleri iflas ettirip, çalışanların işine son verdiği arkalarında binlerce alacaklı bırakıp kaçtıkları örneklerde var.

Neden büyük operasyonlarla ele geçirdikleri şirketleri batırmışlar biliyor musunuz, çünkü tecrübeleri yok şirketlere kattıkları bir sermaye bir proje bir katma değer yok.

Şirket yönetmek, sanayici olmak borsada bedeli düşük hisseleri alıp çeşitli algılarla borsanın dengesini bozmaya masa başında para kazanmaya benzemez.

Emek, alın teri, tecrübe, birikim, eğitim lazım her şeyden önemlisi işi bilmek lazım.

Şimdi sayın Meto ve taraftarlarına sorsanız ne seramiğin hammaddelerini nede süreçlerini bilmezler bu da normaldir, çünkü bu sektörde bir geçmişleri yok, tek kullandığı argüman bizim kar payı dağıtmadığımızdır.

Doğrudur ancak ciddi bir pandemi krizinden sonra bile ayaktaysak halen ciddi yatırımlar yapabiliyorsak bu bir başarıdır.

Uşak Seramik'in tek misyonu sadece hissedarlarına kar payı dağıtmak değildir, burada çalışan evine ekmek götüren işçimiz, mühendisimiz buradan iş çıkartan nakliyecimiz, hammadde temincileri, yan sektör çalışanları, bayilerimiz orada çalışan yüzlerce, binlerce insan bunları nasıl yok sayarlar.

Çi̇ğdemMeto tarafından ai̇leni̇zesi̇ze çalışanlarınıza sosyal medya üzeri̇ndenci̇ddi̇ hakaretler ve karalamalar yapıldı ve yapılmaya devam edi̇li̇yor. O si̇ze hakaret edi̇yor ama si̇z her zaman nezaketi̇ni̇zi̇ beyefendiliğinizi korudunuz. Ai̇lece bunlara nasıl tahammül edi̇yorsunuz ? Hani̇ bi̇r söz var ya sabır taşı olsa çatlar di̇ye...

"Çok doğru söylediniz 50 yıllık Sanayi ve ticaret yaşamımızın 20 yıllında Seramik tecrübeli köklü bir geçmişe sahip olan sanayici bir aileyiz.

Herkesi bizi bilir ve sever. Bu operasyonda algı yaratmak için sosyal medyasından yazdığı hakaretler, ağır ithamlar bizi yıpratmaz, hani Anadolu'da bir tabir vardır altın yere düşmekle pul olmaz diye biz kendimizi biliyoruz bizi tanıyan herkes bizi biliyor, çalışanlarımız ve ortaklarımız sonuna kadar destekçimiz.

Çiğdem Meto hanımefendinin söylediği ithamlar bizi lekelemez ancak biz kendisine hiç yakıştıramıyoruz.

Düşünsenize gece gündüz nerdeyse bir yıldır sosyal medya hesaplarından herkese açık bir şekilde"hırsızlar, Allahsızlar, şeytanlar, kan emiciler" gibi çok rencide edici hakaretlerde bulunuyor ve birde mağdur olduğunu söylüyor, esas mağdur olan Tanış Ailesidir.

Ailecek bu kabalığa nasıl tahammül ettiğimizi soruyorsunuz, biz her zaman hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Kendisi ile hukuki olarak mücadele edeceğiz. Öyle herkes herkesi karalayamaz hakaret edemez bunun hesabını hukuk önünde mutlaka verecektir.

Biz Çiğdem Meto hanımın yürüttüğü bu operasyon sürecinde çok daha acı şeyler yaşadık, bir bilgi işlem çalışanı tarafından özel telefonlarımız, yazışmalarımız, şirket yöneticilerimizin bilgileri hepsi kopyalanmış bunlar Çiğdem Meto'ya yakın medya kanallarında alenen yayınlandı.

Suç olduğu halde özel hayatımız iznimiz alınmadan ifşa edildi. Şirketimizden bilgiler sızdırıldı. Ve bu bilgiler sayın Meto tarafından kendi telegram hesabı canlı yayınlarında hukuk tanımaz ve gözü dönmüş bir şekilde bir şekilde dillendirildi. Biz bunlarla ilgilide gerekli hukuki girişimlerde bulunduk adalete güvenimiz tamdır ve adalet işleyecektir.

9 Ağustos bir şeylerin bitişi mi yoksa yeni şeylerin başlangıcı mı olacak?

"9 Ağustos'ta Genel Kurulumuzu yapacağız şu an yönetim ile ilgili hiç bir sorunumuz yok, büyük ve blok hisselerin çoğu bizde, biz yönetim olarak tüm hazırlıklarımızı bitirdik. Hissedarlarımız çok bilinçli 20 yıldır Uşak Seramik'te ki başarımız ortada, 50 yıllık sanayici ve köklü sektörde tecrübeli bir aile olan Tanışlar Grubunun Yönetimine mi ? yoksa adı daha önce hiç duyulmamış hiç bir şirket yönetim tecrübesi olmayan hatta şirkete dair bir projesi bile olmayan Çiğdem Hanım'a mı güvenecekler ? karar şu an da zaten çoktan verilmiş durumda. O yüzden biz çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

9 Ağustos bitiş değil bizim için yeni başlangıçlar olacak, daha çok ihracat hamlemizi ortaya koyacağımız istihdam ve üretim kapasitemizi daha da artıracağımız, ortaklarımızla diyaloğumuzu artırıp bağımızı güçlendireceğimiz, kurumsal iletişim faaliyetlerimizi ortaya koyacağımız kısaca Uşak Seramik markasını Dünya'nın her yerinde aranan ve en saygın markalar sıralamasına yerleştirmenin startını vereceğimiz tarih olacak."

Güzel bir sohbetti bizi kırmayarak tüm sorularımıza içtenlikle cevap verdiğiniz için teşekkür eder, başarılar dilerim.