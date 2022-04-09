‘Uykum Geri Gel’ Miniklerle Buluşacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Etkinlikler kapsamında 9, 10, 16 ve 17 Nisan tarihlerinde ‘Uykum Geri Gel’ adlı çocuk tiyatrosu miniklerle buluşacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Sahne Maraş tiyatro okulu öğrencileri tarafından sahnelenecek oyun saat 13.00 ve 15.00’te iki seans şeklinde gerçekleştirilecek.

Tüm Çocuklar Davet Edildi

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Ramazan ayında da kültür sanat etkinliklerimiz hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Uykum Geri Gel adlı çocuk tiyatrosu miniklerle buluşacak. 9, 10, 16 ve 17 Nisan tarihlerinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyunlara tüm çocuklar davetlidir” ifadelerine yer verildi.