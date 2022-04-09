Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
‘Uykum Geri Gel’ Miniklerle Buluşacak
‘Uykum Geri Gel’ Miniklerle Buluşacak
Vali Coşkun Polis teşkilatının kuruluş yılı dönümünü kutladı
Vali Coşkun Polis teşkilatının kuruluş...
Başkan Okay’dan mimarlar günü mesajı
Başkan Okay’dan mimarlar günü mesajı
Başkan Mahçiçek; Varlığınız, bizlere her zaman güç ve güven veriyor
Başkan Mahçiçek; Varlığınız, bizlere her...
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KSÜ Öğrencilerine İftar Yemeği Verdi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KSÜ Öğrencilerine...

‘Uykum Geri Gel’ Miniklerle Buluşacak

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında ‘Uykum Geri Gel’ adlı çocuk oyununu 9, 10, 16 ve 17 Nisan tarihlerinde NFK’da miniklerle buluşturacak.

‘Uykum Geri Gel’ Miniklerle Buluşacak

‘Uykum Geri Gel’ Miniklerle Buluşacak

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında ‘Uykum Geri Gel’ adlı çocuk oyununu 9, 10, 16 ve 17 Nisan tarihlerinde NFK’da miniklerle buluşturacak.

09 Nisan 2022 Cumartesi 11:16
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Etkinlikler kapsamında 9, 10, 16 ve 17 Nisan tarihlerinde ‘Uykum Geri Gel’ adlı çocuk tiyatrosu miniklerle buluşacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Sahne Maraş tiyatro okulu öğrencileri tarafından sahnelenecek oyun saat 13.00 ve 15.00’te iki seans şeklinde gerçekleştirilecek.

Tüm Çocuklar Davet Edildi

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Ramazan ayında da kültür sanat etkinliklerimiz hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Uykum Geri Gel adlı çocuk tiyatrosu miniklerle buluşacak. 9, 10, 16 ve 17 Nisan tarihlerinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyunlara tüm çocuklar davetlidir” ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
‘Uykum Geri Gel’ Miniklerle Buluşacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Erdoğan’dan Kahramanmaraş’a yeni atama
Başkan Erdoğan’dan Kahramanmaraş’a yeni atama
Vali Coşkun Polis teşkilatının kuruluş yılı dönümünü kutladı
Vali Coşkun Polis teşkilatının kuruluş yılı dönümünü kutladı
Kahramanmaraş’ta 2022 yılı yatırımları değerlendirildi
Kahramanmaraş’ta 2022 yılı yatırımları değerlendirildi
Kahramanmaraş’ta şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu
Kahramanmaraş’ta şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu
SANKO Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Dağlı yeniden atandı
SANKO Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Dağlı yeniden atandı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber