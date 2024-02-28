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Vahit Kirişci "Kahramanmaraş'a 690 milyonluk 5 hizmet binası'nın projesi imzalandı"

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş’a yeni yatırımın müjdesini verdi.

Vahit Kirişci "Kahramanmaraş'a 690 milyonluk 5 hizmet binası'nın projesi imzalandı"

Vahit Kirişci "Kahramanmaraş'a 690 milyonluk 5 hizmet binası'nın projesi imzalandı"

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş’a yeni yatırımın müjdesini verdi.

28 Şubat 2024 Çarşamba 17:48

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, sosyal medya platformları üzerinden Kahramanmaraş'a DSİ 20. Bölge Müdürlüğü'ne kazandırılacak projenin imza sözleşmesini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 18 bin 150 metrekarelik bir inşaat alanı üzerine kurulacak olan bu proje, idari bina, eğitim binası ve merkez atölyelerden oluşan beş hizmet binasını içerecek.

Toplam değeri 690 milyon TL'yi bulan bu önemli yatırım, bölgenin altyapısını güçlendirerek, su kaynakları yönetimi ve tarımsal sulama sistemleri gibi kritik hizmetlerin sağlanmasına olanak tanıyacak.

Kirişci, projenin imzalanmasıyla birlikte bölge halkının yaşam kalitesinin artacağını ve ekonomik kalkınmaya olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

Bu büyük ölçekli proje, bölgenin sosyo-ekonomik dönüşümüne önemli bir adım olacak.

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